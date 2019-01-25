Как профессиональный социолог (ЕГУ) и журналист (БГУ) с большим и разнообразным опытом работы, включая рекламу, PR, маркетинг, продажи, и как обладатель научных работ в области визуально-культурных исследований могу предложить:- опыт решения нестандартных задач / активных продаж / работы с клиентами,- навыки организации и проведения маркетинговых мероприятий и социологических/маркетинговых исследований,- грамотную разработку рекламной и PR-кампании,- яркие и интересные тексты статей, анонсов, релизов, в частности, рекламных / продающих,- опыт создания и продвижения рекламного сайта и новостного портала,- знания, полученные на тренингах по интернет-маркетингу,- грамотный, комплексный и тактичный подход в редактировании текстов,- самостоятельность, инициативность, оперативность и аналитическое мышление (более 5-ти лет предпринимательской деятельности),- знание английского языка (2 года училась в магистратуре ЕГУ (Литва), где некоторые дисциплины преподавались на английском языке),- опыт организаторской работы,- умение работать в команде,- огромную увлеченность и самоотдачу.В моем активе 20 лет опыта работы, в том числе, на радио, ТВ, веб-порталах, более трех лет работы в продажах (B2B и B2C сегменты), три успешно реализованных проекта, более 50-ти публикаций в СМИ, грант на обучение в европейской магистратуре, субсидия на развитие предпринимательской деятельности, гранд от Гугла на рекламную кампанию в Интернете, опыт учебы и работы за границей в мультикультурной среде, членство в Белорусской ассоциации журналистов, PR-клубе и др... Основные компании, с которыми я сотрудничала: интернет-газета "Время союза" (Москва), Всероссийский детский центр "Орленок" (г. Туапсе), Военно-информационное агентство "Ваяр", студенческий спортивно-оздоровительный лагерь "Радуга" (г. Геленджик), УП "Белкомандоркомплект", ЗАО "Столичное телевидение", издательский дом Белорусской федерации профсоюзов ОДО "Проф-пресс" и др. Ссылки на резюме:Редактор / журналист - https://minsk.jobs.tut.by/applicant/resumes/view?resume=c6d6756eff00da803b0039ed1f3874304f6d44 Менеджер по продажам / работе с клиентами - https://jobs.tut.by/applicant/resumes/view?resume=b94fdca1ff019ac4000039ed1f6f48684d5946Маркетолог / PR-менеджер - https://minsk.jobs.tut.by/applicant/resumes/view?resume=ba9df4f6ff00dab5a40039ed1f656943686c76