РАЗРАБОТКА САЙТОВ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
Предлагаемые услуги:
- Разработка сайтов любого уровня сложности
- Администрирование и настройка серверных систем
- Веб программирование
- Установка и внедрение CRM систем
- Доработка CRM с помощью создания модулей
Почему Вам стоит обратиться ко мне:
- Успешное долгосрочное сотрудничество с клиентами из России, Украины, США и Германии
- Опыт работы 3 года в крупных Web проектах
- Мастер своего дела!
- Работа через Безопасную сделку или предоплата 50% до полного утверждения
- Гарантийное обслуживание и тех. поддержка завершенных проектов. Вы не останетесь наедине с возможными трудностями.
Контакты:
Skype: nevermoreempty
Email: [email protected]