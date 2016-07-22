РАЗРАБОТКА САЙТОВ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

Предлагаемые услуги:

- Разработка сайтов любого уровня сложности

- Администрирование и настройка серверных систем

- Веб программирование

- Установка и внедрение CRM систем

- Доработка CRM с помощью создания модулей

Почему Вам стоит обратиться ко мне:

- Успешное долгосрочное сотрудничество с клиентами из России, Украины, США и Германии

- Опыт работы 3 года в крупных Web проектах

- Мастер своего дела!

- Работа через Безопасную сделку или предоплата 50% до полного утверждения

- Гарантийное обслуживание и тех. поддержка завершенных проектов. Вы не останетесь наедине с возможными трудностями.

Контакты:

Skype: nevermoreempty

Email: [email protected]