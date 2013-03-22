Верь в мечту. У неё есть приятная особенность сбываться

Здравствуй, Уважаемый заказчик.

В первых строчках своего письма, спешу уведомить вас о том, что я начинающий фрилансер, но... хочу попросить Вас уделить минутку внимания к моей персоне и прочесть мое резюме. Надеюсь вас оно заинтерисует

Моя цель: - Работать и путешествовать (хочу пожить в Индии, Тайланде), знакомства с новыми интересными людьми

Кто я такой? - Романтик, стихоплет, пишу песни, немного бунтарь.

Кем был? - Бухгалтер, специалист по рекламе и PR на телевидении, Топ-менеджер в компании Еропейского уровня

Курсы: - MBA "Бизнес старт", "Тайм-менеджмент"

Почему фриланс? - Жить для себя и творить для других

Что могу? - Копирайтинг/рерайтинг, сочинение стихов и поздравлений на различную тематику от прозаичных до шуточных, сбор информации в интернете, ведение форумов.

Почему я? - Не требую предоплаты - работа по факту, невысокие цены, буду выкладываться на 100%, согласен пройти любые тесты.

Весь ход своего творческого процесса буду освещать на этом сайте и на сайте vk.com, буду рад новым знакомствам и отзывам

Цены и услуги:

Копирайт/рерайт – от 1$ за 1000 символов.

Переводы с английского (занимаюсь не я, моя сестра).

Поэзия – от 1$ за четверостишие (любая тема).

Слоган.Продающие тексты.Юмористические рассказы.Поздравления в стихах.Поиск любой информации в интернете.Другие услуги - цена договорная

Оплата Webmoney или карточка сбербанбанка.

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