Здравствуй, Уважаемый заказчик.
В первых строчках своего письма, спешу уведомить вас о том, что я начинающий фрилансер, но... хочу попросить Вас уделить минутку внимания к моей персоне и прочесть мое резюме. Надеюсь вас оно заинтерисует
Моя цель: - Работать и путешествовать (хочу пожить в Индии, Тайланде), знакомства с новыми интересными людьми
Кто я такой? - Романтик, стихоплет, пишу песни, немного бунтарь.
Кем был? - Бухгалтер, специалист по рекламе и PR на телевидении, Топ-менеджер в компании Еропейского уровня
Курсы: - MBA "Бизнес старт", "Тайм-менеджмент"
Почему фриланс? - Жить для себя и творить для других
Что могу? - Копирайтинг/рерайтинг, сочинение стихов и поздравлений на различную тематику от прозаичных до шуточных, сбор информации в интернете, ведение форумов.
Почему я? - Не требую предоплаты - работа по факту, невысокие цены, буду выкладываться на 100%, согласен пройти любые тесты.
Весь ход своего творческого процесса буду освещать на этом сайте и на сайте vk.com, буду рад новым знакомствам и отзывам
Цены и услуги:
Копирайт/рерайт – от 1$ за 1000 символов.
Переводы с английского (занимаюсь не я, моя сестра).
Поэзия – от 1$ за четверостишие (любая тема).
Слоган.Продающие тексты.Юмористические рассказы.Поздравления в стихах.Поиск любой информации в интернете.Другие услуги - цена договорная
Оплата Webmoney или карточка сбербанбанка.
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