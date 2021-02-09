avtonomova2001

Валерия Автономова avtonomova2001

 
22 годаРоссия/Волгоград
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
SMM-специалист, упаковка, ведение и продвижение профиля в Instagram

Анализ целевой аудитории, конкурентов, профиля

Формирование стратегии продвижения 

Упаковка профиля: разработка никнейма, подбор аватарки, шапки профиля, оформление highlights 

Разработка контент-плана по постам и stories 

Проработка визуального стиля: единый стиль ленты, составление технического задания для фотографа 

Подбор блогеров на рекламу и создание рекламных креативов 