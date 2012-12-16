avtoradosti_krd

Требуется разработка логотипа для интернет-магазина автоаксессуаров. Пожелания: 1) Цвета: приветсвуются любые яркие цвета. (Например желтый, красный и другие), очень приветствуются так называемые элементы web 2.0 2) В логотипе должно ...