avtoradosti_krd

Ирошников avtoradosti_krd

 
35 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы фрилансеров

SvetaSlava
Светлана 
48 лет
15 лет в сервисе
Была
месяц назад
$120
10 баллов
12 лет назад
Логотип для интернет-магазина оборудования
Только положительные впечатления остались от работы с Артемом. Рекомендую его, как грамотного заказчика!
Profi2012
Иван 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$50
10 баллов
12 лет назад
Разработка логотипа для интернет-магазина
Очень хороший заказчик! все на высшем уровне!
Отличный логотип. Автор понимает заказчика с полуслова =)
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