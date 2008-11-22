avtorinokua

Написание web-приложения для автомобильного сайта. Требования: владение Typo3, опыт работы. Резюме и предложения высылайте на e-mail: [email protected]. Подробное ТЗ вышлю в ответ. +38 (067) 550-11-50
Веб-программирование2 заявки
Закрыт
15 лет назад
Написание web-приложения для автомобильного сайта. Требования: владение Typo3, опыт работы. Резюме и предложения высылайте на e-mail: [email protected]. Подробное ТЗ вышлю в ответ. +38 (067) 550-11-50
Требуется контент-менеджер для развивающегося автомобильного портала (ежедневное обновление новостей, статтей, обзоров). Зарплата договорная. Тел. 8 067 550-11-50, Юлия.