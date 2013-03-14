avtorll

Маргарита avtorll

 
38 лет
12 лет на фриланс-бирже
Была
12 лет назад
Пишу дипломные, курсовые, диссертационные работы

  • Отчет по практике

    отчет по практике по политической социологии на тему: "МОЛОДЕЖЬ КАК СУБЪЕКТ ВЫБОРОВ В ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ". Рассматривать нужно молодежь в целом ( не студенческую, не рабочую и т.д., опрос минимум ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Дипломный проект

    Тема дипломной работы "Решение уравнений и систем уравнений графическим методом" по математике. Желаемое число страниц-60 и более, шрифт 14, интервал 1,5 Единственное, у меня есть план диплома: Введение. 1.Аналитический способ решения уравнений ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Дипломная работа по экономике

    Дипломная работа по Экономике и бух.учету выполненная строго по рекомендациям. Так же возможно ли сделать презентацию к дипломной работе? Работу надо будет защищать в "Уральском промышленно-экономическом техникуме". Все необходимые материалы смогу предоставить по почте

    Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Курсовая работа

    Курсовая работа на тему: Философские аспекты повести Хэмингуэя "Старик и море" введение 3-4 листа - актуальность исследования - новизна проблемы -цель работы выделение нескольких задач обьект работы ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Дипломная работа

    Дипломная работа по специальности Землеустройство (БГАУ). Необходимо написать дипломную работу на тему "Формирование земельного участка под индивидуальное жилищное строительство в Сельском Поселении Кашкалашинский сельский совет Благоварского района РБ", куда входит Введение 1-2 стр, Реферат ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломынет заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Дипломная работа бакалавра - 4 курс

    Направление работы - теплотехника, энергосбережение. Работа заключается в следующем: Рассчитать оптимальный диаметр тепловой изоляции для пяти различных материалов при различных способах прокладки трубопровода. Оценить плюсы и минусы каждого вида изоляции и способа прокладки. ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломынет заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Курсовая работа

    Тема: Эксплуатация объектов предприятия по нефтепродуктообеспечению потребителей г. Златоуста. Структура работы во вложении. Пункт 4 (гидравлический расчет) выполняется по методичке (во вложении, данные для расчета будут) Разработать до конца график ( есть черновой ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломынет заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Магистерская диссертация

    ГНТУ факультет автоматизации производственных процессов, специальность автоматизация технологических процессов и производств(Магистр последний курс). Тема связанная с утилизацией или учётом попутного нефтяного газа или система автоматизированного сведения баланса попутного нефтяного газа.Работу нужно по главам их ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломынет заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Дипломная работа

    Вид работы : Дипломная работа Предмет : Маркшейдерское дело и геодезия Тема : Проект проходки железнодорожного тоннеля Объем листов : 120-140 Срок выполнения : до 10 мая Дополнительная информация : ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломынет заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Диплом

    тема диплома: контроль качества цементирования скважин на месторождении (на каком либо) специальность: геофизические методы исследования скважин или технология геологической разведки

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад