Образование:
Высшее
-2015 год. Ставропольский филиал Московский государственный университет приборостроения и информатики, Москва
"Автоматизированных систем управления, Автоматизированные системы обработки информации и управления"
-2014 год. Московский государственный университет приборостроения и информатики, Москва
Технологической информатики, "Технология машиностроения"
Знание языков:
Русский — родной
Английский — базовые знания
Опыт работы:
-Февраль 2014 — по настоящее время1 год 1 месяц
Энергомера Ставрополь, www.energomera.ru
Конструктор
Разработка шкафов для телекоммуникационного оборудования, разработка КД согласно ЕСКД, контроль производства изделия на стадии изготовления.
-Февраль 2013 — Февраль 20141 год 1 месяц
Фриланс Москва
Конструктор
Общение с клиентами, дизайнерами. Разработка и проектировка корпусной не стандартной мебели ,а так же столярных изделий, изготовление КД согласно требованиям ЕСКД, контроль производства изделия на стадии производства и в плоть до окончания работ, расчет смет, согласование с заказчиком. Визуализация в среде 3D max, проектировка в AutoCAD.
-Март 2012 — Февраль 20142 года
Ставропольский филиал МГГУ им. М.А. ШолоховаСтаврополь, sfmggu.ru/
Специалист лаборатории прикладной информатики
Установка ПО, профилактические работы с компьютерами, организация открытых мероприятий (по части техники) и т.п.
Ключевые навыки:
3D Max, AutoCAD, MS Excel, MS PowerPoint, MS Word, SolidWorks, Компас-3D