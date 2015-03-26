Инженер-конструктор

Образование:

Высшее

-2015 год. Ставропольский филиал Московский государственный университет приборостроения и информатики, Москва

"Автоматизированных систем управления, Автоматизированные системы обработки информации и управления"

-2014 год. Московский государственный университет приборостроения и информатики, Москва

Технологической информатики, "Технология машиностроения"

Знание языков:

Русский — родной

Английский — базовые знания

Опыт работы:

-Февраль 2014 — по настоящее время1 год 1 месяц

Энергомера Ставрополь, www.energomera.ru

Конструктор

Разработка шкафов для телекоммуникационного оборудования, разработка КД согласно ЕСКД, контроль производства изделия на стадии изготовления.

-Февраль 2013 — Февраль 20141 год 1 месяц

Фриланс Москва

Конструктор

Общение с клиентами, дизайнерами. Разработка и проектировка корпусной не стандартной мебели ,а так же столярных изделий, изготовление КД согласно требованиям ЕСКД, контроль производства изделия на стадии производства и в плоть до окончания работ, расчет смет, согласование с заказчиком. Визуализация в среде 3D max, проектировка в AutoCAD.

-Март 2012 — Февраль 20142 года

Ставропольский филиал МГГУ им. М.А. ШолоховаСтаврополь, sfmggu.ru/

Специалист лаборатории прикладной информатики

Установка ПО, профилактические работы с компьютерами, организация открытых мероприятий (по части техники) и т.п.

Ключевые навыки:

3D Max, AutoCAD, MS Excel, MS PowerPoint, MS Word, SolidWorks, Компас-3D