awd-studio

Антон awd-studio

 
37 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Создание сайтов. Быстрая разработка без предоплаты.

Разработка WEB-проектов любой сложности, от визиток до полноценных CRM-систем.

Быстро. Качественно. Дешево.

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Технологии: PHP / HTML (HTML5) / CSS / javaScript (jQuery) / MySQL

CMS: Drupal (7), WordPress

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Что Вы получаете:

Полностью готовый сайт, в соответствии с оговоренным функционалом и дизайном.

Удобную и простую панель управления содержимым сайта.

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Работа ведется следующими способами:

  • По техническому заданию (ТЗ), если таковое имеется;
  • По ТЗ, составленному впоследствии обсуждений с клиентом;
  • По примеру "...А можно мне такой же, но с перламутровыми пуговицами?" (копирование существующих проектов).
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Цены и сроки:

  • Сайт-визитка: от $18 (1-7 дней)
  • Простая страница товара (Landing Page): от $20 (1-10 дней)
  • Персональный блог: от $22 (2-10 дней)
  • Сайт-галерея: от $23 (2-10 дней)
  • Сайт компании: от $30 (3-14 дней)
  • Сайт-каталог: от $30 (3-14 дней)
  • CRM-система: от $35 (5-60 дней)
  • Мультипользовательский сайт: от $35 (5-60 дней)
  • Интернет-магазин: от $60 (7-60 дней)
Возможна реализация персональных проектов, по договоренности.

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Опыт разработки сайтов с 2008-го года.

Большую часть времени разрабатывал внутренние проекты (интернет-магазины, CRM-системы, системы учета товаров и т.п.)

С 2014 г. вернулся к разработки сайтов "на заказ". С этим связано

небольшое количество проектов в портфолио, а так же столь низкие цены.