awd-studio

Разработка WEB-проектов любой сложности, от визиток до полноценных CRM-систем.
Быстро. Качественно. Дешево.
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Технологии: PHP / HTML (HTML5) / CSS / javaScript (jQuery) / MySQL
CMS: Drupal (7), WordPress
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Что Вы получаете:
Полностью готовый сайт, в соответствии с оговоренным функционалом и дизайном.
Удобную и простую панель управления содержимым сайта.
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Работа ведется следующими способами:
- По техническому заданию (ТЗ), если таковое имеется;
- По ТЗ, составленному впоследствии обсуждений с клиентом;
- По примеру "...А можно мне такой же, но с перламутровыми пуговицами?" (копирование существующих проектов).
Цены и сроки:
- Сайт-визитка: от $18 (1-7 дней)
- Простая страница товара (Landing Page): от $20 (1-10 дней)
- Персональный блог: от $22 (2-10 дней)
- Сайт-галерея: от $23 (2-10 дней)
- Сайт компании: от $30 (3-14 дней)
- Сайт-каталог: от $30 (3-14 дней)
- CRM-система: от $35 (5-60 дней)
- Мультипользовательский сайт: от $35 (5-60 дней)
- Интернет-магазин: от $60 (7-60 дней)
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Опыт разработки сайтов с 2008-го года.
Большую часть времени разрабатывал внутренние проекты (интернет-магазины, CRM-системы, системы учета товаров и т.п.)
С 2014 г. вернулся к разработки сайтов "на заказ". С этим связано
небольшое количество проектов в портфолио, а так же столь низкие цены.