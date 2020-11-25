Привет! Я Андрей, разработчик сайтов на Tilda и UX/UI дизайнер. Я создаю качественные и современные сайты.
Помогаю моим заказчикам: стартапам и малому бизнесу качественно выделяться на фоне конкурентов при помощи эффективного и простого дизайна.
Обращайтесь, консультация бесплатно!
UX/UI: Мои основные услуги — создание дизайна сайтов, составление пользоватьского маршрута, продумывание логики сайта.
Tilda: Я создаю продуманные и полноценные сайты на платформе Тильда, используя как готовые так и уникальные решения.
Я ориентируюсь на чистый, аккуратный и минималистичный дизайн
Преимущества работы со мной:
- Ответственно отношусь к дедлайнам
- Аргументирую свои решения
- Имею четкую структуру работы. (Вы будете всегда знать на какой стадии разработки вы находитесь.)
- Придирчив к мелочам (для меня важно, чтобы все было идеально)
- Постоянно на связи, никуда не пропадаю.
- Адекватное отношение к правкам.
- Ну и конечно же приятное общение и сервис.
- Брифование. 10-минутный разговор для выяснения всех деталей и задач.
- Прототип. Отрисовка прототипа визуализирует будущий сайт в краткие сроки.
- Концепт. Отрисовка главной страницы с презентацией решений.
- Дизайн. Дизайн всех страниц сайта под все актуальные разрешения
- Tilda. Верстка дизайна на Тильде и финальный релиз сайта
Образование: На данный момент я на 2 курсе фита на специальности "Информатика и вычислительная техника".
Средняя стоимость проектов:
Дизайн сайта - от 7.000₽ за проект (5 - 15 дней).
Лендинг на Tilda - от 8.000₽ за проект (5 - 7 дней).
Сайт компании на Tilda - от 10.000₽ за проект (8 - 15 дней).
Интернет магазин на TIlda - от 12.000₽ за проект (15 - 20 дней).
Рабочий график:
Пн - Пт: 12:00 - 18:00 (мск)
Сб - Вс: выходные дни
Собственный сайт и портфолио: https://aweiss.design/
По всем вопросам обращайтесь в ЛС, всегда на связи. Буду рад сотрудничеству!