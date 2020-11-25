aweis

Андрей aweis

 
24 года
5 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Привет! Я Андрей, разработчик сайтов на Tilda и UX/UI дизайнер.

Привет! Я Андрей, разработчик сайтов на Tilda и UX/UI дизайнер. Я создаю качественные и современные сайты. 

Помогаю моим заказчикам: стартапам и малому бизнесу качественно выделяться на фоне конкурентов при помощи эффективного и простого дизайна. 

Обращайтесь, консультация бесплатно!

UX/UI: Мои основные услуги — создание дизайна сайтов, составление пользоватьского маршрута, продумывание логики сайта.

Tilda: Я создаю продуманные и полноценные сайты на платформе Тильда, используя как готовые так и уникальные решения.

Я ориентируюсь на чистый, аккуратный и минималистичный дизайн

Преимущества работы со мной:

  • Ответственно отношусь к дедлайнам
  • Аргументирую свои решения
  • Имею четкую структуру работы. (Вы будете всегда знать на какой стадии разработки вы находитесь.)
  • Придирчив к мелочам (для меня важно, чтобы все было идеально)
  • Постоянно на связи, никуда не пропадаю.
  • Адекватное отношение к правкам.
  • Ну и конечно же приятное общение и сервис.
Процесс работы состоит из нескольких этапов:
  • Брифование. 10-минутный разговор для выяснения всех деталей и задач.
  • Прототип. Отрисовка прототипа визуализирует будущий сайт в краткие сроки.
  • Концепт. Отрисовка главной страницы с презентацией решений.
  • Дизайн. Дизайн всех страниц сайта под все актуальные разрешения
  • Tilda. Верстка дизайна на Тильде и финальный релиз сайта
Условия сотрудничества: Сейф или 50% предоплаты. Возможно деление на отдельные этапы, за каждый этап вносится предоплата. Также высылаю документ с основными договоренностями в процессе работе.

Образование: На данный момент я на 2 курсе фита на специальности "Информатика и вычислительная техника".

Средняя стоимость проектов:

Дизайн сайта - от 7.000₽ за проект (5 - 15 дней).

Лендинг на Tilda - от 8.000₽ за проект (5 - 7 дней).

Сайт компании на Tilda - от 10.000₽ за проект (8 - 15 дней).

Интернет магазин на TIlda - от 12.000₽ за проект (15 - 20 дней).

Рабочий график:

Пн - Пт: 12:00 - 18:00 (мск)

Сб - Вс: выходные дни

Собственный сайт и портфолио: https://aweiss.design/

По всем вопросам обращайтесь в ЛС, всегда на связи. Буду рад сотрудничеству!