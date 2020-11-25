Привет! Я Андрей, разработчик сайтов на Tilda и UX/UI дизайнер.

Привет! Я Андрей, разработчик сайтов на Tilda и UX/UI дизайнер. Я создаю качественные и современные сайты.

Помогаю моим заказчикам: стартапам и малому бизнесу качественно выделяться на фоне конкурентов при помощи эффективного и простого дизайна.

Обращайтесь, консультация бесплатно!

UX/UI: Мои основные услуги — создание дизайна сайтов, составление пользоватьского маршрута, продумывание логики сайта.

Tilda: Я создаю продуманные и полноценные сайты на платформе Тильда, используя как готовые так и уникальные решения.

Преимущества работы со мной:

Ответственно отношусь к дедлайнам

Аргументирую свои решения

Имею четкую структуру работы. (Вы будете всегда знать на какой стадии разработки вы находитесь.)

Придирчив к мелочам (для меня важно, чтобы все было идеально)

Постоянно на связи, никуда не пропадаю.

Адекватное отношение к правкам.

Ну и конечно же приятное общение и сервис.

Брифование. 10-минутный разговор для выяснения всех деталей и задач.

Прототип. Отрисовка прототипа визуализирует будущий сайт в краткие сроки.

Концепт. Отрисовка главной страницы с презентацией решений.

Дизайн. Дизайн всех страниц сайта под все актуальные разрешения

Tilda. Верстка дизайна на Тильде и финальный релиз сайта

Процесс работы состоит из нескольких этапов:Условия сотрудничества: Сейф или 50% предоплаты. Возможно деление на отдельные этапы, за каждый этап вносится предоплата. Также высылаю документ с основными договоренностями в процессе работе.

Образование: На данный момент я на 2 курсе фита на специальности "Информатика и вычислительная техника".

Средняя стоимость проектов:

Дизайн сайта - от 7.000₽ за проект (5 - 15 дней).

Лендинг на Tilda - от 8.000₽ за проект (5 - 7 дней).

Сайт компании на Tilda - от 10.000₽ за проект (8 - 15 дней).

Интернет магазин на TIlda - от 12.000₽ за проект (15 - 20 дней).

Рабочий график:

Пн - Пт: 12:00 - 18:00 (мск)

Сб - Вс: выходные дни

Собственный сайт и портфолио: https://aweiss.design/

По всем вопросам обращайтесь в ЛС, всегда на связи. Буду рад сотрудничеству!