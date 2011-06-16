Cайты под ключ, дизайн и создание эффективных сайтов любой сложности

Создание сайтов "под ключ" любой сложности:

интернет-магазины,

системы поиска и бронирования,

фотогалереи и микростоки,

корпоративные сайты и сайты-визитки

Уникальный, простой и эффективный дизайн без излишеств, грамотная верстка, лучшие технологические решения.

Большой опыт работы по созданию крупных и серьезных проектов с нуля.

Работа с Wordpress, ModX, Joomla, Radiant и любыми другими CMS.

Стоимость работ от 300 рублей/час, команда из трех человек.