Cайты под ключ, дизайн и создание эффективных сайтов любой сложности
Создание сайтов "под ключ" любой сложности:
интернет-магазины,
системы поиска и бронирования,
фотогалереи и микростоки,
корпоративные сайты и сайты-визитки
Уникальный, простой и эффективный дизайн без излишеств, грамотная верстка, лучшие технологические решения.
Большой опыт работы по созданию крупных и серьезных проектов с нуля.
Работа с Wordpress, ModX, Joomla, Radiant и любыми другими CMS.
Стоимость работ от 300 рублей/час, команда из трех человек.
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