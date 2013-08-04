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Владимир
awn-wgg
awn-wgg
69 лет
Россия
/
Волгоград
18 лет на
фриланс
-бирже
Был
10 лет назад
1 отзыв
Описание профиля отсутствует
Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
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Александр
botmaster
43 года
Россия
17 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
132 отзыва
$750
10 баллов
9 лет назад
Оптимизированная обработка редиректов на ASM
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Прикладное ПО
1 отзыв
от $20
от 3 дней
нет рейтинга
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