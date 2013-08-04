awn-wgg

Владимир awn-wgg

 
69 летРоссия/Волгоград
18 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы заказчиков
botmaster
43 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
$750
10 баллов
9 лет назад
Оптимизированная обработка редиректов на ASM
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Прикладное ПО
1 отзыв
от $20
от 3 дней
нет рейтинга