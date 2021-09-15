с радостью смонтирую тебе ролик!

я Кирилл :)

общительный, спокойный, добрый и ответственный.

*без вредных привычек.

обожаю монтировать видео и вообще делать всё, что связано с монтажом, поиском музыки и тд.

за последние 7 лет отснял и смонтировал около 1000 видео в разных жанрах.

умею взаимодействовать с камерой, быстро подбирать и искать музыку, накладывать звуковые эффекты, создавать 15-секундные сториз для Инстаграм и красивое кино из самых обычных и посредственных видео.

работаю в Adobe Premiere Pro / iMovie

в моём арсенале канал Friendly Faces с более чем 43.000 подписчиков и 11.000.000 просмотров.

в 2021 смонтировал свой первый большой короткометражный фильм "Лошадка", о нём можно будет узнать позже, находится на этапе доработки.

в данный момент развиваю свой личный YouTube-канал. (снимаю, монтирую) ссылка на канал: https://youtube.com/channel/UCvxhx-2aGNGSuKrPlX53BYg

так же занимаюсь развитием YouTube-канала про строительство. (снимаю, монтирую) ссылка на канал: https://youtube.com/channel/UCmBAooulQfyHkN9SB51qxXQ

портфолио - 3 канала на YouTube (все видео отсняты и смонтированы мною) - первый канал Friendly Faces, второй - Кирилл Шумов, третий - Вячеслав Роговенко. так же мои работы можно глянуть в IGTV моего профиля @awarenessofaction и здесь, в профиле.

по всем вопросам и желаниям пишите на почту: [email protected] или в телеграм: @awofact