За долгие годы веб-разработки я прошел путь от верстальщика-студента до руководителя проекта и владельца нескольких собственных проектов.
Мне действительно приятно работать над интересными задачами веб-разработки: особенно сложными, комплексными проектами со сложной архитектурой.
На своем пути я повстречал множество технологий и методологий разработки, а именно:
-HTML, CSS, Java script, Jquery, AJAX
-PHP, множество CMS (Bitrix, ModX, Drupal, Joomla, NetCat, WordPress) и фреймворков (Yii, Codeigniter, Kohana)
-GIT и Subversion
-UX-Design
-TDD, Scrum, Kaban, XP
Моими клиентами были такие компании, как журнал Максим, бюро Пирогова, магазин wexler.ru, и многие другие.
Я буду рад сотрудничеству над интересными, большими и средними, проектами на базе Yii-фреймворка.
Если у вас стартап, я готов рассмотреть возможность работы над проектом, с частичной оплатой и долей проекта в будущем.
Особенно, если это стартап в одной из следующих отраслей и связан с веб-разработкой :
-Анализ информации
-Финансовая аналитика
-Интеллектуальные системы
-Личная эффективность
-Управление временем
-BigData, обработка большого количества данных
-Системы поддержки принятия решений
-Поисковые системы
-DataMining
-TextMining
-Аггрегаторы данных
-Вопросно-ответные системы
-Управление знаниями
С уважением, Максим Клименко [maxim.awoken[at]mail.ru, skype: maxim.awoken]
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