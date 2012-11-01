Качественные веб-приложения для вашего бизнеса на PHP (Yii-фреймворк)

За долгие годы веб-разработки я прошел путь от верстальщика-студента до руководителя проекта и владельца нескольких собственных проектов.

Мне действительно приятно работать над интересными задачами веб-разработки: особенно сложными, комплексными проектами со сложной архитектурой.

На своем пути я повстречал множество технологий и методологий разработки, а именно:

-HTML, CSS, Java script, Jquery, AJAX

-PHP, множество CMS (Bitrix, ModX, Drupal, Joomla, NetCat, WordPress) и фреймворков (Yii, Codeigniter, Kohana)

-GIT и Subversion

-UX-Design

-TDD, Scrum, Kaban, XP

Моими клиентами были такие компании, как журнал Максим, бюро Пирогова, магазин wexler.ru, и многие другие.

Я буду рад сотрудничеству над интересными, большими и средними, проектами на базе Yii-фреймворка.

Если у вас стартап, я готов рассмотреть возможность работы над проектом, с частичной оплатой и долей проекта в будущем.

Особенно, если это стартап в одной из следующих отраслей и связан с веб-разработкой :

-Анализ информации

-Финансовая аналитика

-Интеллектуальные системы

-Личная эффективность

-Управление временем

-BigData, обработка большого количества данных

-Системы поддержки принятия решений

-Поисковые системы

-DataMining

-TextMining

-Аггрегаторы данных

-Вопросно-ответные системы

-Управление знаниями

С уважением, Максим Клименко [maxim.awoken[at]mail.ru, skype: maxim.awoken]