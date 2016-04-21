Регистрация
Вход
RU
UA
Заказы
Фрилансеры
Портфолио
Блог
Ярослав Кальченко
axe211
axe211
30 лет
Украина
/
Харьков
8 лет на
фриланс
-бирже
Был
8 лет назад
1 отзыв
Описание профиля отсутствует
Отзывы заказчиков
Все отзывы
Алексей
mumitroll_miha
35 лет
Украина
15 лет в сервисе
Был
год назад
41 отзыв
$1
10 баллов
8 лет назад
Написание статей строительной тематики
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Копирайтинг
1 отзыв
$11/час
от $11
нет рейтинга
Предложить заказ
Отправить сообщение
Отзывы заказчиков
1
Цены на услуги
1
Свернуть сайдбар