axe211

Ярослав Кальченко axe211

 
30 летУкраина/Харьков
8 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы заказчиков
mumitroll_miha
Алексей 
35 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
год назад
$1
10 баллов
8 лет назад
Написание статей строительной тематики
Отзыв недоступен.
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Копирайтинг
1 отзыв
$11/час
от $11
нет рейтинга