ДИЗАЙН И ВЕРСТКА ПОЛИГРАФИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ, БЫСТРО И КАЧЕСТВЕННО (весь комплекс работ, от разработки макета до передачи в печать)

О себе:

1. Высшее художественное образование (Киевская Национальная Академия Изобразительного Искусства и Архитектуры)

2. Опыт работы в дизайне полиграфии (практически все сферы: реклама, журналы, книги и тд.) более 8-ми лет

3. Профессиональное знание практически всех программ используемых в 2D дизайне: Photoshop, Illustrator, CorelDraw, QuarkXPress, и тд. (так-же некоторых 3D (Maya, 3Ds Max)),

4. Глубокое знание технологических процессов и ньюансов допечатной подготовки

5. Опыт решения нестандартных задач (например адаптация шрифтов и тд.)

Более подробная информация: http://axes.ho.com.ua