ДИЗАЙН И ВЕРСТКА ПОЛИГРАФИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ, БЫСТРО И КАЧЕСТВЕННО (весь комплекс работ, от разработки макета до передачи в печать)
О себе:
1. Высшее художественное образование (Киевская Национальная Академия Изобразительного Искусства и Архитектуры)
2. Опыт работы в дизайне полиграфии (практически все сферы: реклама, журналы, книги и тд.) более 8-ми лет
3. Профессиональное знание практически всех программ используемых в 2D дизайне: Photoshop, Illustrator, CorelDraw, QuarkXPress, и тд. (так-же некоторых 3D (Maya, 3Ds Max)),
4. Глубокое знание технологических процессов и ньюансов допечатной подготовки
5. Опыт решения нестандартных задач (например адаптация шрифтов и тд.)
Более подробная информация: http://axes.ho.com.ua