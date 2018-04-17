Веб-разработчик

http://aqua-life.spb.ru/ - администрирование, добавление модулей, создание скриптов обратной связи и блога, продвижение в поисковых системах по актуальным запросам; была проделана большая работа с дизайном сайта.

http://rea-uspeh.ru/ - создание с нуля с учетом предпочтений заказчика, продвижение в поисковых системах по актуальным запросам, администрирование.

http://www.avanta-pro.ru/info/kalkulyatsiya-uslug/kalkulyatsiya-obsluzhivaniya-po-pk - доработка калькулятора

http://maysales.ru - расширение функционала сайта путем добавления функции назначения vip-клиентов и привязки к ним системы скидок.

http://alliancebeauty.ru - введение в проект (мелкие корректировки, исправление ошибок, незначительное расширение функционала).

http://maycenter.ru - полная реорганизация структуры сайта, сокращение количества сторонних плагинов с 37 до 15 (что повысило быстродействие), корректировка и усовершенствование плагинов с учетом нужд компании; самостоятельная разработка 3 новых плагинов:

1) Основной плагин расписания академии «Май». Данный плагин создан для автоматического размещения расписания курсов, которое считывается из Excel-файлов. Предусмотрена возможность предварительного добавления расписания, которое будет появляться на сайте автоматически по прошествии определенного времени. По прошествию курсов плагин самостоятельно обновляет расписание, удаляя устаревшие даты. При условии, что для какого-либо курса отсутствует актуальное расписание, плагин берет информацию о цене и продолжительности курса из последнего размещенного расписания, изменяя дату на «по мере набора группы» и в соответствии с законодательством РФ ограничивает оплату данного курса до указания конкретной даты проведения занятий.

Пример: http://maycenter.ru/pivot-point-basic-parikmaher-3-4-razryada-vizazhist/

Пример: http://maycenter.ru/otdelenie-parikmaherov/?month=06&years=2017

2) Календарь барберов. Этот плагин использует данные Excel-файлов для формирования расписания курсов барберов, показывая его на странице в виде календаря с учетом количества дней в месяце, выходных и праздничных дней.

Пример: http://maycenter.ru/barber/?month=06&years=2017

3) Плагин дистанционного обучения. Данный плагин отвечает за продажу видео-уроков, размещенных на сервисе YouTube (т.е. после покупки клиенту на почтовый ящик приходит ссылка на полный курс видеоуроков), также учитывая минимальную сумму оплаты клиента по привязанному к курсу договору. В административной панели сайта присутствует панель управления плагином, с помощью которой можно легко редактировать раздел, добавлять/удалять видеоуроки и осуществлять другие манипуляции с удобством и быстротой.

Пример: http://maycenter.ru/video-uroki/

Был расширен функционал плагина оплаты - теперь он автоматически передает данные на 1С сервер для распечатки и отправки онлайн-чека.

http://my-conference.club - верстка лендинга по psd-макету. Полная реализация бэкэнда, кроссбраузерная верстка, использование jquery-библиотеки.

http://mb.maycenter.ru - верстка лендинга по psd-макету. Полная реализация бэкэнда, кроссбраузерная верстка, использование jquery-библиотеки.

http://cosmetics.maycenter.ru – ведение сайта, расширение функционала.

http://nails-art.maycenter.ru - ведение сайта, расширение функционала.

http://oop.maysales.ru - верстка лендинга по psd-макету. Полная реализация бэкэнда, кроссбраузерная верстка, использование jquery-библиотеки.

http://www.mayhim.ru – ведение проекта, написание плагина «Скидки месяца» с возможностью удобного добавления/редактирования скидок из админ-панели.

http://microblading.spb.ru/ - верстка лендинга по psd-макету. Полная реализация бэкэнда, кроссбраузерная верстка, использование jquery-библиотеки.

http://shpilkashop.ru/ - верстка лендинга по psd-макету. Полная реализация бэкэнда, кроссбраузерная верстка, использование jquery-библиотеки. Использовался laravel фреймворк. Написана админ-панель для обновления информации сотрудниками компании http://shpilkashop.ru/login

http://lpg-maysalon.ru/ - верстка лендинга. Полная реализация бэкэнда, кроссбраузерная верстка, использование jquery-библиотеки.

http://maysalon.ru/ - доработка и расширения функционала.

http://lk.maycenter.ru/ - был создан проект для упрощения работы с клиентами. Предусмотрены три группы прав:

• администраторы – имеют возможность устанавливать пользователям права категории «менеджер» или «клиент», удалять их, редактировать даты курсов компании, зачетов и экзаменов;

• менеджеры – имеют возможность устанавливать пользователям права категории «клиент», менять статус аккаунтов пользователей. Предусмотрена автоматическая отправка на эл. почту клиента данных его аккаунта для авторизации в системе;

• клиенты – имеют возможность размещать на сайте свои вакансии (автоматически дублируются в оф. группе в контакте), просматривать даты курсов, зачетов и экзаменов и записываться на их проведение. Для доступа к функционалу аккаунта клиент оплачивает годовую подписку, по истечению 365 дней при отсутствии оплаты аккаунт блокируется.

http://vkpopularity.ru/ - создана система для автоматического запланированного размещения постов в группах соц.сети «Вконтакте». Работает по следующему принципу: пользователь создает категорию, указывает группы, в которых необходимо разместить объявление, выбирает время и дату начала размещения, затем пишет текст и добавляет изображение поста. Процесс выполнения задач можно отследить в пункте меню «Календарь задач». Пользователь имеет возможность выставить паузу между запросами к размещению его постов в пабликах.

http://easy.cokbeauty.ru - front-end + back-end сейчас в стадии наполнения.