Фриланс Креативный Графический Дизайн

Привет!

Меня зовут Аксинья.

Я- фриланс дизайнер, который придумывает безумные идеи и воплощает их в самые серьёзные проекты для вас.

Услуги: разработка логотипа и фирмнного стиля (брендинг и ребрендинг); иллюстрация; идеи, проработка элементов и верстка сайта (без кодировки); дизайн упаковки; идеи + дизайн креативного продвижения бренда (раздаточные материалы, продвижение в инстаграме и др.); web-баннер, постер, флаер, визитка...И прочие креативные задачи!

Расстояние- не помеха. Можно написать имейл, созвониться по телефону или по скайпу, ну и личные встречи никто не отменял!

Звоните, пишите

Всё обсудим, согласуем

И решим все ваши дизайн проблемы )

Вебсайт: http://axiniadesign.wix.com/freelance