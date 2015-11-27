axiniadesign

Фриланс Креативный Графический Дизайн
Привет!
Меня зовут Аксинья.
Я- фриланс дизайнер, который придумывает безумные идеи и воплощает их в самые серьёзные проекты для вас.
Услуги: разработка логотипа и фирмнного стиля (брендинг и ребрендинг); иллюстрация; идеи, проработка элементов и верстка сайта (без кодировки); дизайн упаковки; идеи + дизайн креативного продвижения бренда (раздаточные материалы, продвижение в инстаграме и др.); web-баннер, постер, флаер, визитка...И прочие креативные задачи!
Расстояние- не помеха. Можно написать имейл, созвониться по телефону или по скайпу, ну и личные встречи никто не отменял!
Звоните, пишите
Всё обсудим, согласуем
И решим все ваши дизайн проблемы )
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