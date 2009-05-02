Здравствуйте.
Меня зовут Георгий Аксель.
Являюсь техническим специалистом в области обслуживания медицинской и научной техники. Наработан большой опыт в области технических переводов с английского на русский язык, а также небольшой с русского на английский язык.
Занимаюсь фотографией и обработкой фото.
Имею опыт (который хотел бы наращивать) в изготовлении логотипов компаний.
Перечень услуг:
1) Перевод технической документации с англ. на русский:
Предпочтительно: рекламные материалы, технические спецификации, инструкции и другие материалы.
Верстка в соответствии с оригиналом.
2) Обработка фотографий и других изображений:
Цветокоррекция, Светокоррекция, Ретушь, Адаптация качества изображения, и др.
3) Разработка логотипов.
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Немного о себе:
У меня есть несколько правил, которые существенно упрощают мне и заказчику жизнь, когда я берусь за работу:
1) Трезво оценить возможность выполнения проекта своими силами;
2) Обговорить детали и специфику проекта прежде чем дать окончательный ответ;
3) Договориться о точных сроках исполнения работы;
4) Выполнить работу с запасом по времени, чтобы была возможность согласовать с заказчиком и внести изменения, если потребуется;
5) Выполнить работу качественно и до конца.
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Специфика основной работы:
2006-2007: работал техником в НИИ, отделе разработки тестовых стендов.
Основные задачи: переводы технической документации для специального оборудования, сетевого оборудования, космического оборудования, стендового оборудования, научного оборудования и программного обеспечения с англ. на русский язык.
2007-2008: работал техником в технической службе отделения лучевой терапии ОК им. Блохина.
Основные задачи: техническое обслуживание медицинского и научного оборудования (механика/электроника/ПО), переводы технической документации, обслуживание компьютерной сети, обслуживание специализированного централизованного программного обеспечения.
2008-по н.в.: работаю инженером в организации, занимающейся поставками медицинского и научного оборудования.
Основные задачи: техническое обслуживание медицинской и научной техники, а также специализированного ПО, подготовка технических и рекламных спецификаций, переводы технической документации.
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