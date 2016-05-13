Кратко: нужен аналог блокнота реализованный на этом сайте. [url=http://www.grohe.com/30898/search/search-result/product-details/?product=31358-G384&color=000&material=31358000]www.grohe.com/30898/searc...[/url] Пользователь добавляет товары в блокнот, а потом из блокнота экспортирует в PDF-файл. Сайт на Битриксе. Более детально: Конечной целью данного модуля является создание PDF-файла, содержащего перечень товаров добавленных пользователем со страниц ...