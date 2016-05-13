axlkai

Алексей axlkai

 
44 годаРоссия/Подольск
13 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
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  • Нужен дизайн уровня игры.

    Нужен дизайн уровня игры. Под итог хотим получить законченную сцену, что то вроде приведенного в примерах, но доработонного к нашему геймплею: Цену поставил ориентировочно, в ответах пишите во сколько оцениваете.  Тематика дизайна – Путешествия – Египет. ...

    Дизайн интерфейсов и игр3 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Ищем дизайнера 2D игры

    Ищем дизайнера игры.   Игру делаем на Unity. Знания движка от дизайнера не требуем. В данный момент завершается проектирование, остались детали.   Краткое описание игры:   Игра на двоих. В начале раунда игроки прячут в ячейки нечто ценное, а в конце ...

    Unity
    Дизайн интерфейсов и игр6 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Нужен php-специалист знакомый с Битриксом.

    Кратко: нужен аналог блокнота реализованный на этом сайте.    [url=http://www.grohe.com/30898/search/search-result/product-details/?product=31358-G384&amp;color=000&amp;material=31358000]www.grohe.com/30898/searc...[/url]  Пользователь добавляет товары в блокнот, а потом из блокнота экспортирует в PDF-файл.    Сайт на Битриксе.    Более детально:    Конечной целью данного модуля является создание PDF-файла, содержащего перечень товаров добавленных пользователем со страниц ...

    PHPБитриксСайт на Битрикс
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    8 лет назад