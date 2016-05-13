Нужен дизайн уровня игры. Под итог хотим получить законченную сцену, что то вроде приведенного в примерах, но доработонного к нашему геймплею: Цену поставил ориентировочно, в ответах пишите во сколько оцениваете. Тематика дизайна – Путешествия – Египет. ...
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- Дизайн интерфейсов и игр3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Ищем дизайнера игры. Игру делаем на Unity. Знания движка от дизайнера не требуем. В данный момент завершается проектирование, остались детали. Краткое описание игры: Игра на двоих. В начале раунда игроки прячут в ячейки нечто ценное, а в конце ...Дизайн интерфейсов и игр6 заявокЗакрыт7 лет назад
Кратко: нужен аналог блокнота реализованный на этом сайте. [url=http://www.grohe.com/30898/search/search-result/product-details/?product=31358-G384&color=000&material=31358000]www.grohe.com/30898/searc...[/url] Пользователь добавляет товары в блокнот, а потом из блокнота экспортирует в PDF-файл. Сайт на Битриксе. Более детально: Конечной целью данного модуля является создание PDF-файла, содержащего перечень товаров добавленных пользователем со страниц ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт8 лет назад