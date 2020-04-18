Интернет-маркетолог, вебмастер

Опыт работы в маркетинге с 2002 года. На этом ресурсе новичок.

Сайты, контекстная реклама (Я.Директ/G.Ads), SEO, SMM. Поддержка и доработка на CMS (Joomla, Drupal, Bitrix, UMI, ModX, Opencart, WordPress, DIAFAN). Контент и копирайтинг, дизайн, верстка, HTML, CSS, Java Script, PHP.

Занимаюсь маркетинговым анализом рынка. Создаю и провожу программы согласно медиаплана в рамках маркетинговой политики. Оцениваю эффективность рекламы. Работаю со СМИ и рекламными/интернет агентствами, с каналом продаж. Участвую в управлении брендом, разрабатываю макеты.

Win, Office, 1С, CRM, Adobe (Photoshop, PageMaker), CorelDraw, Powerpoint.

Английский язык на уровне выполнения технических переводов, разговорный intermediate.