! Креативный контент и оригинальные истории/посты ! Обеспечу красивым профилем ! Instagram ! Telegram ! Tik-Tok !

❕О себе : Меня зовут, Аянат. Я живу в Казахстане, город Алматы . Есть хороший опыт с контентом во всех соц сетях . Берусь за быстрые и долгие работы . Предпочитаю создавать хороший профиль и интересные истории для оживления аккаунта ! Принимаю заказы с Пн - Пт ( 9:00-17:00 ) ( Нур-Султан)❕Вы можете связаться со мной :⭐ Почта : [email protected]⭐ Telegram : https://t.me/disaree⭐Skype : live:.cid.6454be17b56cb285.❕Примерные цены :  Посты + контент план для Instagram на месяц 200$-500$ Создание историй для Instagram на месяц 100-300$ Посты на определенную тему + создание текста на месяц 95$-300$ Создание аккаунта с нуля + текст статуса + посты + подбор эстетики на ваш аккаунт 10$-100$ ( по уровню сложности )  Услуги Менеджера аккаунта ( отвечать на письма в соц сетях, отвечать на комментарии, создание постов и историй ) в месяц 500$-700$ Есть возможность соединять функции , при соединении 2-3 функции даётся скидка на 20% от цены работы .