Дизайн лендингов, веб-сайтов, сайт-визиток, меню, планнеры и итд

Всем привет!♀

Меня зовут Аяла! Мне 20 лет и я начинающий веб-дизайнер, сейчас работаю в офисе как UI/UX дизайнер, но хочу поработать и в фрилансе! Работала и как SMM.

Разбираюсь в Figma, HTML/CSS, и также знакома с Adobe Photoshop и Tilda (делала дизайны на Figma и переносила их в Tilda)♀

Услуги, которые я предоставляю:

- лендинги любой сложности

- многостраничные сайты

- интернет-магазины

- презентации

- меню, планнеры и всякие красивые дизайны✨

Попробую воплотить все ваши желания!✅

Поэтому, открыта к новым возможностям и предложениям. Готова сделать вам красивый, современный и удобный дизайн. Буду рада с вами поработать!

💬Телеграмм: https://t.me/ayalllaa