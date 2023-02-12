Дизайн лендингов, веб-сайтов, сайт-визиток, меню, планнеры и итд
Всем привет!♀
Меня зовут Аяла! Мне 20 лет и я начинающий веб-дизайнер, сейчас работаю в офисе как UI/UX дизайнер, но хочу поработать и в фрилансе! Работала и как SMM.
Разбираюсь в Figma, HTML/CSS, и также знакома с Adobe Photoshop и Tilda (делала дизайны на Figma и переносила их в Tilda)♀
Услуги, которые я предоставляю:
- лендинги любой сложности
- многостраничные сайты
- интернет-магазины
- презентации
- меню, планнеры и всякие красивые дизайны✨
Попробую воплотить все ваши желания!✅
Поэтому, открыта к новым возможностям и предложениям. Готова сделать вам красивый, современный и удобный дизайн. Буду рада с вами поработать!
💬Телеграмм: https://t.me/ayalllaa
Портфолио
- Dashboard - service category(variants)14 просмотров
- Landing page для детского магазина12 просмотров
- Weekly planners12 просмотров
- Dashboard13 просмотров
- Landing page для строительного магазина10 просмотров
- Homepage design variant9 просмотров
- Landing page для магазина наушников9 просмотров
- Landing page для школы7 просмотров