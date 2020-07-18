Android разработчик

Занимаюсь Android разработкой. Резюме на hh - https://hh.ru/resume/2e7053a3ff073060160039ed1f4d5272336e42

Опыт работы:

﻿ПромБудущее. Казань. ifuture.su.

﻿* Разработка приложения для сбора базы данных торговых автоматов

﻿* Доработка приложения для управления техниками торговых автоматов

﻿СДЭК. Казань

﻿* Разработка приложения (CRM системы) для удаленной работы

Мои приложения:

*https://github.com/Aydar710/demandi/tree/dev - Приложение для объединения студентов и преподавателей на время лекционных/семинарских занятий. Студенты могут задавать вопросы, отвечать на вопросы других студентов.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.aydar.demandi - Приложение в Play Market

* https://github.com/Aydar710/AdvertPal - Приложение для обновления постов в сообществах Вконтакте с заданной периодичностью.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.aydar.advertpal - Приложение в Play Market

* https://github.com/Aydar710/TimeKeeper - Приложение с использованием API Вконтакте, с возможностью объединения ленты групп, добавленных в избранное.

* https://github.com/Aydar710/Edamam - Приложение для поиска рецептов.