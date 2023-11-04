Копирайтер

Я предлагаю услугу по написанию и переписыванию текстов на любую тему. Я создаю качественные, уникальные и интересные тексты, которые подходят для вашей цели и аудитории. Я также могу улучшить ваш существующий текст, сделав его более лаконичным, грамотным и привлекательным.

Кроме того, я могу делать рерайтинг, то есть переформулировать тексты, сохраняя их смысл и структуру, но используя другие слова и выражения. Это полезно для избежания плагиата, повышения уникальности и качества текстов, а также для адаптации их под разную аудиторию.