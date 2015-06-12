Написание на заказ учебных работ для студентов

Здравствуйте! Приглашаем к сотрудничеству авторов, выполняющих на заказ учебные работы для студентов (рефераты, курсовые, дипломные). Приоритет за специалистами по следующим дисциплинам: лингвистика, иностранные языки, бухгалтерский учет, экономика и финансы, информационные технологии и программирование, все направления дизайна, юриспруденция, проектирование предприятий общественного питания, а также все технические направления. Стандартные расценки: рефераты и контрольные - 300-500 р, курсовые теоретические - 700 р, с практической частью 800-1000 р, дипломные - 4000-5000 р. Стоимость работ по тех. дисциплинам оговариваются отдельно. Нужны специалисты, способные не только качественно выполнять заказы, но и строго соблюдать установленные на выполнение сроки. Ждем Ваших резюме по адресу: [email protected]. P.S. Просьба "Злостным компиляторам" и новичкам не беспокоиться :)