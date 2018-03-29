Резюме.
Навыки:
- Html5,css3.
- js (jQuery,react.)
- bootstrap 3,4.
- CMS (wordpress,openCart)
- php,mySQL.
Выполняю заказы по следующим направлениям.
- Создание сайтов под ключ.
- Верстка.
- Доработка,правка кода.
- Адаптация под мобильные устройства.
- Вэб програмирование.
Сроки выполнения не дольше 2ух дней.
Средняя цена заказа 40$-80$.
Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
$45
4 балла
7 лет назад
С задачей не справился, сроки сорвал. На связь не выходит.
Ответный отзыв
Это был мой первый заказ на фрилансе, задача оказалась сложнее чем показалась на первый взгляд и на тот момент еще не было тех навыков как сейчас, заказчиком остался доволен так как все по факту!