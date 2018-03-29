aye521

Илья aye521

 
35 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад

Резюме.

Навыки:

- Html5,css3.

- js (jQuery,react.)

- bootstrap 3,4.

- CMS (wordpress,openCart)

- php,mySQL.

Выполняю заказы по следующим направлениям.

- Создание сайтов под ключ.

- Верстка.

- Доработка,правка кода.

- Адаптация под мобильные устройства.

- Вэб програмирование.

Сроки выполнения не дольше 2ух дней.

Средняя цена заказа 40$-80$.

Отзывы заказчиков

katochi
Руслан 
35 лет
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
$45
4 балла
7 лет назад
Сделать адаптивную вёрстку для лендинга
С задачей не справился, сроки сорвал. На связь не выходит.
Это был мой первый заказ на фрилансе, задача оказалась сложнее чем показалась на первый взгляд и на тот момент еще не было тех навыков как сейчас, заказчиком остался доволен так как все по факту!
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