Качественная работа с текстом, который хочется читать

Здравствуйте!

Вашему вниманию предлагаю различный спектр услуг, связанных с написанием и редактированием текстов на русском и английском языках. Со мной ваши блоги, сайты и рассылки "обретут человеческое лицо" и привлекут немало преданных читателей, а среди них и покупателей.

Перечень услуг:

1. Написание и редактирование текстов (в том числе seo-текстов с заданными ключами) для ваших сайтов, а также личных страниц и блогов на различную тематику;

2. Перевод текстов разной сложности с английского на русский и с русского на английский;

3. Курсовые и дипломы по лингвистике, психологии и педагогике;

4. Скайп-занятия по английскому языку;

Выполняю работу в срок с высоким процентом уникальности. Имею степень бакалавра: Педагогическое образование (английский и французский языки), диплом с отличием. Опыт работы написания seo-текстов больше года. Готова рассмотреть различные варианты совместной работы, возможно долгосрочное сотрудничество.

Если вас заинтересовало мое предложение, свяжитесь со мной на платформе.