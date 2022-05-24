Данеля Иксанова aylenadmi_aylenadmi_
23 годаКазахстан/Алматы
2 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Я- копирайтер. Занимаюсь перепечаткой текстов
Мои услуги:
1. печать текста с отсканированных документов
2. печать текста с носителей
3. ввод цифровой и текстовой информации с отсканированных документов
4. сверка после внесения правок
5. набор информации с предоставленных графических файлов в текстовой документ
6. Вывод информации с картинок, аудио, видео и др. источников
Мои качества: вежливое и комфортное общение, быстрый и продуктивный рабочий процесс, выполнение всех работ в сроки.