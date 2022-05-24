aylenadmi_

Я- копирайтер. Занимаюсь перепечаткой текстов

Мои услуги:

1. печать текста с отсканированных документов

2. печать текста с носителей

3. ввод цифровой и текстовой информации с отсканированных документов

4. сверка после внесения правок

5. набор информации с предоставленных графических файлов в текстовой документ

6. Вывод информации с картинок, аудио, видео и др. источников

Мои качества: вежливое и комфортное общение, быстрый и продуктивный рабочий процесс, выполнение всех работ в сроки.