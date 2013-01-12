aymen-bensid

Joomla, Javascript/HTML/CSS разработчик

Ф.И.О.: Бенсид Аймен

Возраст: 31 год

Образование: высшее institut Multihexa Rabat, Санкт-Петербургский государственный университет Водных Коммуникаций

Знание иностранного языка: русский, французский, английский, арабский

Заработная плата: от 3000 рублей за сайт

Опыт по специальности: более 5 лет

E-mail: [email protected]

skype: aymencom

Подробная информация:

Joomla, Javascript/HTML/CSS разработчик

Занимаюсь созданием веб сайтов и интернет магазинов более 5 лет. Сайты создаю на основе системы управления, что позволяет их владельцу менять информацию без моего участия. Средние сроки создания сайта-визитки от 1 до 5 дней, интернет-магазина от 3 до 10 дней. К каждому заказчику подхожу индивидуально, сроки и цена выходит от объема работы. Обучаю управлять сайтом после его разработки.Занимался регистрацией доменов.Работаю удаленно.

www.im-media.ma

www.sajoumiel.com

www.caravanedesertetmontagne.com

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