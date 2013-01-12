aymen-bensid

Ф.И.О.: Бенсид Аймен
Возраст: 31 год
Образование: высшее institut Multihexa Rabat, Санкт-Петербургский государственный университет Водных Коммуникаций
Знание иностранного языка: русский, французский, английский, арабский
Заработная плата: от 3000 рублей за сайт
Опыт по специальности: более 5 лет
E-mail: [email protected]
skype: aymencom
Подробная информация:
Joomla, Javascript/HTML/CSS разработчик
Занимаюсь созданием веб сайтов и интернет магазинов более 5 лет. Сайты создаю на основе системы управления, что позволяет их владельцу менять информацию без моего участия. Средние сроки создания сайта-визитки от 1 до 5 дней, интернет-магазина от 3 до 10 дней. К каждому заказчику подхожу индивидуально, сроки и цена выходит от объема работы. Обучаю управлять сайтом после его разработки.Занимался регистрацией доменов.Работаю удаленно.
www.caravanedesertetmontagne.com