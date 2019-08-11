Дневник странствий

При планировании поездки в экзотические страны не стоит руководствоваться убеждением, что если ни один из наших знакомых не заболел во время такой поездки, то и с нами такого не случится.

Часто мы не ценим риски, связанные с болезнями, и таким образом мы рискуем серьезными осложнениями.

Мы также должны помнить, что беременность - это особое состояние, при котором, если возможно, стоит воздержаться от поездок по некоторым направлениям.

Просто путешествие на самолете является риском, потому что в случае серьезной опасности мы не можем рассчитывать на оказание надлежащей медицинской помощи.

эй.

Я только что обнаружил этот сайт.

Я искал, когда ты сможешь путешествовать, будучи настоящей мамочкой, я сейчас нахожусь в 13-м году и вернулся с недели в Польшу.

Я пережил поездку на машине очень хорошо, и я могу даже сказать, отлично! мы ехали в течение 10 часов (я был в 12 часов), и обратный путь был таким же.

Я немного выпил в машине, но в остальном без особых проблем и так далее Я надеюсь, что я все еще могу «прыгнуть» на польский, хотя я знаю, что это может ухудшиться, потому что это, к сожалению, 1000 км.

На моем примере я могу сказать, что путешествие во время беременности в порядке, под условие, что мы будем хорошо подготовлены к этому.

Вам нужно знать, что нам угрожает и как этого избежать, познакомиться с кухней, обычаями, условиями и болезнями той или иной страны.

Наш собеседник должен иметь такое же полное понимание всего этого.

Если нет противопоказаний, и мы готовы к этой поездке, это, безусловно, будет удачный отпуск.

Полет во время беременности не проблема.

Так же, как путешествие на поезде или автомобиле http://gotovim-v-aerogrile.ru/svinina-tushenaya-s-ovoshhami-v-aerogrile/.

Однако при условии, что мы придерживаемся определенных общих правил и выполняем требования перевозчика.

В большинстве случаев не рекомендуется путешествовать самолетом женщинам после 34-36 недель беременности.

Прежде всего, из-за возможности начала родов в полете.