Разработка дизайна лендингов, промо сайтов

Спасибо, что посетили мой профиль.

Разрабатываю дизайн сайтов, промо-страниц, лендингов. На данном этапе нарабатываю портфолио, поэтому мне важно, чтобы вы, как заказчик, остались не просто довольны, а воодушевлены моей работой настолько, чтобы рекомендовать меня всем своим друзьям. Поэтому сейчас есть уникальная возможность получить качественный сайт, но с приятной скидкой.

Качественную работу, комфортное общение и исполнение всех дедлайнов гарантирую.

Портфолио: https://www.behance.net/aysayfad77