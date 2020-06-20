Разработка дизайна лендингов, промо сайтов
Спасибо, что посетили мой профиль.
Разрабатываю дизайн сайтов, промо-страниц, лендингов. На данном этапе нарабатываю портфолио, поэтому мне важно, чтобы вы, как заказчик, остались не просто довольны, а воодушевлены моей работой настолько, чтобы рекомендовать меня всем своим друзьям. Поэтому сейчас есть уникальная возможность получить качественный сайт, но с приятной скидкой.
Качественную работу, комфортное общение и исполнение всех дедлайнов гарантирую.
Портфолио: https://www.behance.net/aysayfad77
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Дизайн шаблона сайта для продажи инфопродуктов56 просмотров
- Лендинг для интенсива к ЕГЭ49 просмотров