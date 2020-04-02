Переводчик английского языка

Октябрь 2015 — настоящее времяРекламная Группа "Пилигрим"Нижний НовгородМенеджер-переводчикМенеджмент, администрирование, переговоры. Переводы с иностранного языка. Координация. Разработка и редактирование контента.Работа в проектах местного и муниципального уровня (культурные мероприятия, благоустройство города, туризм, внешние отношения).Июнь 2014 — настоящее времяПереводческое агентствоНижний НовгородФриланс переводчикПеревод устный и письменный с английского на русский, с русского на английскийИюнь 2013 — Июнь 2014

1 год 1 месяц

ООО Управляющая компания ГАЗ

Нижний Новгород — Автомобильный бизнес

Ведущий специалист-переводчик

Перевод англ-русск и русск-англ, переговоры, работа на промышленности, работа с делегациями

Апрель 2013 — Июнь 2013

3 месяца

Группа ГАЗ

Нижний Новгород, www.gaz.ru — Автомобильный бизнес

Переводчик на время проекта в Цехе Окраски (Пейнт Шоп)

-работа переводчиком для американской компании TPS (General Motors, Chevrolet, Skoda)

-сопровождение зарубежных делегаций и синхронный перевод русск-англ и наоборот

-перевод документации русск-англ и наоборот

-работа в цехе окраски (Пейнт Шоп) на линиях покраски кузовов и финиша

Июль 2012 — Ноябрь 2012

5 месяцев

Металлимпресс, Научно-производственная фирма ,ООО

Санкт-Петербург, www.mimpress.ru/ — Строительство, недвижимость, архитектура

Администратор Проекта Строительства Завода Лака и Красок Йотун

-Деловая переписка русск-англ.

-Обеспечение жизнедеятельности офиса

-Переговоры русск.-англ

-Переводы - письменные, устные, синхронные русск.-англ

-Ведение корреспонденции и документооборота русскю-англ

-Координация между иностранным заказчиком и русским Ген.Подрядчиком русск-англ

Октябрь 2011 — Май 2012

8 месяцев

ОАО «ЛУИДОР - АВТО»

Нижний Новгород — Автомобильный бизнес

Преподаватель английского языка

Обучение базовому и разговорному английскому

Высшее образование

2012 Нижегородский государственный лингвистический университет им. Н.А. Добролюбова, Нижний Новгород

ФМОЭУ, Международные отношения, Диплом специалиста о высшем образовании

Повышение квалификации, курсы

2012 Подготовительные курсы к экзамену по английскому языку CAE Certificate of Advanced English

Аккредитованный языковой центр «МАСТЕРКЛАСС», Международный Сертификат Cambridge ESOL CAE Advanced

2012 Подготовительные курсы к экзамену по английскому языку BEC Business English Certificate, BEC Vantage

Аккредитованный языковой центр «МАСТЕРКЛАСС», Международный Сертификат Cambridge ESOL BEC Vantage, C1

2010 Подготовительные курсы к экзамену по японскому языку Noreku Shiken, уровень N4

МОУ Нижегородский Государственный Лингвистический Университет (НГЛУ) им. Н. А. Добролюбова, Сертификат НГЛУ об окончании курса обучения

2010 Курсы японского языка

МОУ Нижегородский Государственный Лингвистический Университет (НГЛУ) им. Н. А. Добролюбова, Справка о прохождении трехгодичных курсов японского языка

Тесты, экзамены

2012 Экзамен по английскому языку CAE Certificate of Advanced English

Аккредитованный языковой центр «МАСТЕРКЛАСС», Международный Сертификат Cambridge ESOL CAE Advanced

2011 Экзамен по английскому языку BEC Business English Certificate, BEC Vantage

Аккредитованный языковой центр «МАСТЕРКЛАСС», Международный Сертификат Cambridge ESOL BEC Vantage, C1

Дополнительная информация

Обо мне: разговорный и официальный английский, бизнес английский, Advanced English, опыт владения английским языком более 10 лет, перевод, синхронный перевод, работа с документами, на переговорах, в проектах, на производстве.

оперативность, аккуратность, ответственность в работе гарантирую