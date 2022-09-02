Делаю верстку сайта по макету.Использую HTML и CSS.Верстаю на VsCode. Адаптация под мобильное устройство тоже есть!Но без бургер меню. Прошу связать

Делаю верстку сайта по макету.Использую HTML и CSS.Верстаю на VsCode.

Адаптация под мобильное устройство тоже есть!Но без бургер меню.

Прошу связать со мной если я хоть как то заинтересовал вас.

С меня.

1.Качественная верстка.

2.По вашему желанию адаптация под мобильное устройство.

3.Быстрая,но качественная верстка.

4.Работа без пред оплаты.

C вас макет на сайт (предпочтительно фигма макет).

Для адаптации под мобильное устройство (предпочтительно отдельный макет).

Полнная оплата после выполения заказа.

Спасибо за внимание!