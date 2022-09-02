Делаю верстку сайта по макету.Использую HTML и CSS.Верстаю на VsCode. Адаптация под мобильное устройство тоже есть!Но без бургер меню. Прошу связать
Делаю верстку сайта по макету.Использую HTML и CSS.Верстаю на VsCode.
Адаптация под мобильное устройство тоже есть!Но без бургер меню.
Прошу связать со мной если я хоть как то заинтересовал вас.
С меня.
1.Качественная верстка.
2.По вашему желанию адаптация под мобильное устройство.
3.Быстрая,но качественная верстка.
4.Работа без пред оплаты.
C вас макет на сайт (предпочтительно фигма макет).
Для адаптации под мобильное устройство (предпочтительно отдельный макет).
Полнная оплата после выполения заказа.
Спасибо за внимание!