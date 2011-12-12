Общее:
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Проектирование клиент-серверных приложений на базе технологий AJAX.
Программирование в среде PHP и JavaScript, верстка и создание кроссбраузерных CSS кодов, установка и настройка популярных CMS. Работа с форматами данных XML, XPath, Json.
Опыт работы в сфере web-разработок более 5 лет.
Программирование:
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1. PHP (ООП, MVC, Паттерны проектирования, тестирование приложений);
2. MySQL
3. JavaScript
4. XML, XPath
Использование PHP-фреймворков: Zend Framework, Code Igniter, Yii
Использование CMS
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UMI.CMS, 1C Битрикс, Magento, Drupal
Верстка:
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Быстрая, качественная верстка сайтов любой сложности
— Валидность кода (W3C);
— Семантическая верстка;
— Полная кроссбраузерность;