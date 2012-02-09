Профессиональные навыки и опыт за последние 5 лет:
PHP (PHP5 с применением PDO, namespaces, ООП, использование формата комментирования phpDocumentor) - около 2 лет;
JavaScript - около 2 лет;
jQuery (в т.ч. AJAX-взаимодействие) - 1.5 года;
HTML‚ XML‚ CSS - около 5 лет;
PHP IDE - NetBeans;
Постановка и отслеживание задач - Redmine;
MSSQL (разработка сложных запросов, процедур, представлений, job-ов, триггеров, доработка базы данных, оптимизация запросов) - 4.5 года;
Oracle - около 1 года (только запросы);
Visual Basic (Visual studio 2003‚ 2008 - онлайновое взаимодействие (биллинг) с платежными системами Eport, Cyberplat, aMega, взаимодействие с УЖХ (информация о задолженности клиента за коммунальные услуги)) - 2 года;
Системы контроля версий: VSS - 2 года, Mercurial - 1.5 года;
Имеется также практический опыт работы:
MySQL‚ OpenSSL‚ шаблонизатор Smarty‚ Denwer‚ установка и настройка Apache, IIS, настройка хостинга‚ управление DNS-записями домена‚ несложный «технический» вэб-дизайн‚ gif-анимация‚ баннеры‚ знание принципов поисковой оптимизации‚ опыт ведения рекламной кампании в Google AdWords.
Начальные знания: паттерны проектирования в PHP (приходилось реализовывать синглтон); Doctrine (начинали использовать в одном из проектов); PHP framework Yii; CMS MODx.
Знание графических программ: Photoshop‚ Gif Animator.
Иностранные языки: технический английский.
Более подробная информация - http://ufa.rabota.ru/resume9588757.html