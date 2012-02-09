Программист PHP, JavaScript (jQuery)

Профессиональные навыки и опыт за последние 5 лет:

PHP (PHP5 с применением PDO, namespaces, ООП, использование формата комментирования phpDocumentor) - около 2 лет;

JavaScript - около 2 лет;

jQuery (в т.ч. AJAX-взаимодействие) - 1.5 года;

HTML‚ XML‚ CSS - около 5 лет;

PHP IDE - NetBeans;

Постановка и отслеживание задач - Redmine;

MSSQL (разработка сложных запросов, процедур, представлений, job-ов, триггеров, доработка базы данных, оптимизация запросов) - 4.5 года;

Oracle - около 1 года (только запросы);

Visual Basic (Visual studio 2003‚ 2008 - онлайновое взаимодействие (биллинг) с платежными системами Eport, Cyberplat, aMega, взаимодействие с УЖХ (информация о задолженности клиента за коммунальные услуги)) - 2 года;

Системы контроля версий: VSS - 2 года, Mercurial - 1.5 года;

Имеется также практический опыт работы:

MySQL‚ OpenSSL‚ шаблонизатор Smarty‚ Denwer‚ установка и настройка Apache, IIS, настройка хостинга‚ управление DNS-записями домена‚ несложный «технический» вэб-дизайн‚ gif-анимация‚ баннеры‚ знание принципов поисковой оптимизации‚ опыт ведения рекламной кампании в Google AdWords.

Начальные знания: паттерны проектирования в PHP (приходилось реализовывать синглтон); Doctrine (начинали использовать в одном из проектов); PHP framework Yii; CMS MODx.

Знание графических программ: Photoshop‚ Gif Animator.

Иностранные языки: технический английский.

Более подробная информация - http://ufa.rabota.ru/resume9588757.html