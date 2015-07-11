Программирую на PHP, JavaScript, ExtJS, MySQL.
Опыт программирования более 10 лет.
Основные виды деятельности:
Создание сайтов: сайты под ключ, интернет магазины
Системы управления сайтами (CMS): Wordpress, Joomla, Virtuemart, самописные CMS
Верстка: кроссбраузерная верстка сайта
Портфолио
- Корректировка галереи на Joomla 1.5197 просмотров
- ГАРДЕРОБНЫЕ КОМНАТЫ | ШКАФЫ-КУПЕ153 просмотра
- Supertao! Посредник системы taobao.com219 просмотров
- Панель управления taxi.itslek.ru161 просмотр
- Проект ЛИИС132 просмотра
- Админка для ДоМажор200 просмотров
- A&SPlus178 просмотров
- Мастерская Лескинен144 просмотра
- Подарочные сертификаты167 просмотров
- Прокат мотовездеходов163 просмотра
- Казачий спас164 просмотра
- Туризм и отдых в России181 просмотр