azamat_

Азамат Саттаров azamat_

 
44 годаУзбекистан/Джизак
17 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад

Программирую на PHP, JavaScript, ExtJS, MySQL.

Опыт программирования более 10 лет.

Основные виды деятельности:

Создание сайтов: сайты под ключ, интернет магазины

Системы управления сайтами (CMS): Wordpress, Joomla, Virtuemart, самописные CMS

Верстка: кроссбраузерная верстка сайта

PHPJavascriptWordPressMySQLВерстка сайтаСайт на WordPressJoomlaVirtuemart
Портфолио