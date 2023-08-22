8bit - это креативное объединение талантливых артистов
8bit - это креативное объединение талантливых артистов, мастеров звука и слова, которые создают музыку и звуковые истории, оставляющие след в сердцах и уме слушателей. Мы специализируемся на аудиомонтаже, написании оригинальной и захватывающей музыки, создании увлекательных текстов и завораживающих озвучек. Наше творческое объединение сочетает неповторимый стиль, вдохновение и профессионализм, чтобы превратить каждый проект в уникальный и магический музыкальный опыт. Доверьте свои звуки и слова нам, и мы превратим их в произведение искусства, которое будет ощущаться в душе каждого слушателя.
Сценарии
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$15/час
от $500от 7 дней
#168
Тестирование ПО
нет отзывов
$15/час
от $30от 3 дней
#283
Музыка и Звуки
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$50/час
от $150от 3 дней
#341
Аудиомонтаж
нет отзывов
$50/час
от $150от 3 дней
#362
Стихи, Песни и Проза
нет отзывов
$15/час
от $50от 5 дней
#469
Дизайн продукции
нет отзывов
$100/час
от $200от 5 дней
#850
Наполнение сайтов
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$10/час
от $50от 1 дня
#1442