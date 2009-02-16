azazel_live

Дмитрий Кацубо azazel_live

 
42 годаРоссия/Самара
15 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы фрилансеров
Shar1ngan
Анатолий 
33 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$70
10 баллов
9 лет назад
Шаблон для joomla 1.5.9
Все прошло нормально
Молодой, перспективный специалист. Нужно было создать шаблон joomla. Все сделал достаточно быстро, а главное с душой. Быстро вникает в требования и дает полезные советы. 5+ за работу.
Ответный отзыв
olmi
47 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
11 лет назад
$10
10 баллов
15 лет назад
Экологическая тема
Замечательный, ответственный заказчик. Позитивный и приятный в общении! Дал четкое ТЗ и сразу перечислил оплату. Всем советую!
Отличный исполнитель. Написала профессионально, доступно, с нужной долей креатива и оптимизации. Прислала текст значительно раньше срока. Сотрудничеством очень доволен! Рекомендую!
Ответный отзыв