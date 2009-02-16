azazel_live

Требуется веб сайт 1) написанный на ASP.NET MVC 3 (Razor+C#), SQL server 2008 R2 2) требуется программист со своим дизайнером 3) желательно программист с Москвы или МО 4) наличие портфолио обязательно Сайт - это мини доска ...
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- Сайты «под ключ»2 заявкиЗакрыт12 лет назад
1) Написанная на zend framework, хотя другие фреймворки так же рассматриваются 2) Нужен такой движок , при котором можно самому добавлять категории и поля поиска 3) есть ли у кого своя написанная для этих целей CMS(админка, ...Сайты «под ключ»1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Стоит задача выкачать несколько баз с сайтов с помощью парсинга. Вопросы в личку.Веб-программирование8 заявокЗакрыт13 лет назад
Нужен шаблон дизайна для сайта (система Битрикс).Дизайн сайтов8 заявокЗакрыт13 лет назад
Необходимо создать шаблон, или доработать существующий. Оплата только yandex.Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен15 лет назад
Способ оплаты только yandex. Фрилансеры только Россия. Требуется написание экологических статей. Т.к. темы связаны с модой , здоровьем, и женской тематикой - предпочтение отдается женщинам.Копирайтинг1 исполнительЗавершен15 лет назад
Тема - экологияКопирайтинг120 заявокЗакрыт15 лет назад
Отзывы фрилансеров
$70
10 баллов
9 лет назад
Все прошло нормально
Ответный отзыв
Молодой, перспективный специалист. Нужно было создать шаблон joomla. Все сделал достаточно быстро, а главное с душой. Быстро вникает в требования и дает полезные советы. 5+ за работу.
$10
10 баллов
15 лет назад
Замечательный, ответственный заказчик. Позитивный и приятный в общении! Дал четкое ТЗ и сразу перечислил оплату. Всем советую!
Ответный отзыв
Отличный исполнитель. Написала профессионально, доступно, с нужной долей креатива и оптимизации. Прислала текст значительно раньше срока. Сотрудничеством очень доволен! Рекомендую!