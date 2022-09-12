azazell1209

Доброго дня шановні роботодавці.

В данному розділі маю нагоду розповізти о своїх особистих навичках та стаж у різних напрямках праці на ринку України.

Менеджер з персоналу в мережі аптек "Здоров'я":

Працював менеджером з пошуку персоналу. А саме вмію знаходити вузько профільних спеціалістів в різноманітних напрямках. Працював менеджеро HR в мережі аптек "Здоров'я".

Основні вимоги до моєї діяльності були настпні:

-пошук та проведення співбесід з потенційними робітниками компанії.

-підготовка та складання супроводжувальної документації.

-вивід робітника на випробувальний термін, забеспечення комфортного переходу співробітника до праці в нашій компанії.

-ведення хоз.діяльності аптек у регіоні.

- пошук та підготовка нових приміщень.

- вирішення адміністративних питань.

- вирішення конфліктних ситуацій як з клієнтами так і з персоналом компанії.

Адміністратор coll centr "Мідас телеком" м.Ізюм

Основні крітерії роботи були наступні:

- підготовка філіалу coll-centr

-пошук та підготовка співробітників

-проведення співбесід, складання первинної зарактеристики на працівника.

-поміч новим співробітникам у навчанні.

-введення співробітників на роботу.

-аналіз діяльності співробітників та стеження за їх працею.

-аналіз роботи, та виконня поставленних нормативів праці.

-виконання плану робіт. місяць, квартал, рік.

-підготовка графіку робіт. складання розкладу діяльності для співробітників.

-хоз.діяльність філіалу.

-забеспечення воєчасної виплати коммунальних послуг, зведення звіту з поточних справ філіалу.

-рішення проблем побутового характеру.

- забеспечення працездатності техніки в філіалі, а саме: пудготовка ПК для працівнеків. Постанова необхідного программного забеспечення.