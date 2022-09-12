azazell1209

Доброго дня шановні роботодавці.
В данному розділі маю нагоду розповізти о своїх особистих навичках та стаж у різних напрямках праці на ринку України.
Менеджер з персоналу в мережі аптек "Здоров'я":
Працював менеджером з пошуку персоналу. А саме вмію знаходити вузько профільних спеціалістів в різноманітних напрямках. Працював менеджеро HR в мережі аптек "Здоров'я".
Основні вимоги до моєї діяльності були настпні:
-пошук та проведення співбесід з потенційними робітниками компанії.
-підготовка та складання супроводжувальної документації.
-вивід робітника на випробувальний термін, забеспечення комфортного переходу співробітника до праці в нашій компанії.
-ведення хоз.діяльності аптек у регіоні.
- пошук та підготовка нових приміщень.
- вирішення адміністративних питань.
- вирішення конфліктних ситуацій як з клієнтами так і з персоналом компанії.
Адміністратор coll centr "Мідас телеком" м.Ізюм
Основні крітерії роботи були наступні:
- підготовка філіалу coll-centr
-пошук та підготовка співробітників
-проведення співбесід, складання первинної зарактеристики на працівника.
-поміч новим співробітникам у навчанні.
-введення співробітників на роботу.
-аналіз діяльності співробітників та стеження за їх працею.
-аналіз роботи, та виконня поставленних нормативів праці.
-виконання плану робіт. місяць, квартал, рік.
-підготовка графіку робіт. складання розкладу діяльності для співробітників.
-хоз.діяльність філіалу.
-забеспечення воєчасної виплати коммунальних послуг, зведення звіту з поточних справ філіалу.
-рішення проблем побутового характеру.
- забеспечення працездатності техніки в філіалі, а саме: пудготовка ПК для працівнеків. Постанова необхідного программного забеспечення.