azc30102009

Начинающий специалист по продвижению в соц сетях, смм-менеджер.
Меня зовут Андрей Зубехин, я начинающий специалист по продвижению в соц сетях, смм-менеджер.
Сейчас я иду на серьезные курсы повышения квалификации по продвижению ВКонтакте.
Для прохождения обучения мне нужна практика, я возьму один проект, с которым плотно буду работать целый месяц.
Более того, над проектом мне будет помогать работать команда опытных кураторов.
Они будут проверять каждое мое домашнее задание и давать рекомендации.
Вероятно, что за ближайший месяц мы сделаем для вашей группы гораздо больше, чем было сделано за все это время до.
Если вам интересно обсудить возможность, чтобы я взял именно ваш проект и мы серьезно над ним поработали — пишите мне в личные сообщения — ссылку, + телефон
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