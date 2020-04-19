azc30102009

Начинающий специалист по продвижению в соц сетях, смм-менеджер.

Меня зовут Андрей Зубехин, я начинающий специалист по продвижению в соц сетях, смм-менеджер.

Сейчас я иду на серьезные курсы повышения квалификации по продвижению ВКонтакте.

Для прохождения обучения мне нужна практика, я возьму один проект, с которым плотно буду работать целый месяц.

Более того, над проектом мне будет помогать работать команда опытных кураторов.

Они будут проверять каждое мое домашнее задание и давать рекомендации.

Вероятно, что за ближайший месяц мы сделаем для вашей группы гораздо больше, чем было сделано за все это время до.

Если вам интересно обсудить возможность, чтобы я взял именно ваш проект и мы серьезно над ним поработали — пишите мне в личные сообщения — ссылку, + телефон