azc30102009

Андрей azc30102009

 
48 лет
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Начинающий специалист по продвижению в соц сетях, смм-менеджер.

Меня зовут Андрей Зубехин, я начинающий специалист по продвижению в соц сетях, смм-менеджер. 

Сейчас я иду на серьезные курсы повышения квалификации по продвижению ВКонтакте. 

Для прохождения обучения мне нужна практика, я возьму один проект, с которым плотно буду работать целый месяц. 

Более того, над проектом мне будет помогать работать команда опытных кураторов. 

Они будут проверять каждое мое домашнее задание и давать рекомендации. 

Вероятно, что за ближайший месяц мы сделаем для вашей группы гораздо больше, чем было сделано за все это время до. 

Если вам интересно обсудить возможность, чтобы я взял именно ваш проект и мы серьезно над ним поработали — пишите мне в личные сообщения — ссылку, + телефон