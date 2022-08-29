Контент - это главное!

Привет, меня звать Алена и я отлично пишу сценарии.

Что я умею и знаю?

- Имею огромный опыт написания увлекательных статей на сайтах и в социальных сетях на различные тематики;

- На данный момент являюсь редактором ютуб канала у блогера миллионника. Ищу темы для сюжетов, пишу сценарии на различные тематики;

- Пишу сценарии для клипов и рекламных роликов;

- Пишу сценарий для игр в жанре "Визуальная новелла". Прописываю диалоги, прорабатываю сюжет и его структуру. При разработке сценариев для игр, работаю в articy draft 3;

- Работаю с детскими каналами в различных направлениях. Делаю раскадровку, прописываю ТЗ для анимации, диктора, монтажа, актеров. Учитываю все нюансы сьемки и возможности исполнителей;

- Ищу сюжеты, выставляю план сьемок, прописываю диалоги участников шоу и ведущих канала;

- Работаю с научно-популярными каналами, ищу интересные темы, работаю с иностранными источниками, делаю из этого первоклассный сценарий, который захочется досмотреть до конца;

- Ориентируюсь в трендах ютуба и использую эти знания на практике;

- Ролики по моим сценариям неоднократно попадали в тренды ютуба, рекомендации тик-тока;

- Я работаю по принципу "Все лучшее для заказчика" и исполняю проект с учетом всех требований и пожеланий. Подхожу к работе ответственно. Делаю все в указанный срок, а главное качественно.

Обращайтесь - договоримся.