azesmfokin

Контекстная реклама, настройка и ведение проектов, ответственность, прозрачная отчетность, тестирование и продвижение на всех уровнях торговой воронки

Возраст: 33 годаГород: Чернигов Контактная информацияТелефон: 093 058-71-87Эл. почта: [email protected]Социальные сети: Facebook Опыт работы

Специалист по контекстной рекламе

с 02.2018 по наст. время (2 года 5 месяцев)

Удаленная работа с клиентами (Freelance), Киев (Интернет-маркетинг)- коммуникация с клиентами;

- составление коммерческих предложений для новых клиентов;

- маркетинговый анализ: целевая аудитория, конкуренция, региональный и сезонный

спрос;

- продвижение youtube-каналов через Google Ads и социальные сети;

- разработка стратегии продвижения в поисковых и медийных сетях: в Google Ads,

Яндекс.Директ (в том числе различных стратегий по ремаркетингу/ретаргетингу);

- разработка динамических поисковых кампаний;

- продвижение торговых кампаний в Google Ads через Merchant Center;

- продвижение кампаний динамического ремаркетинга в Google Ads через Merchant Center;

- разработка адаптивных баннеров с помощью редактора Google Ads и

смарт-баннеров в Яндекс.Директ;

- анализ эффективности с помощью Google Analytics и Яндекс.Метрика, а так же

дополнительной статистики по продажам от клиентов и call-трекинг систем

(I-stat, Ringostat, Binotel и др.);

- анализ посадочных страниц (основы юзабилити);

- постановка технических задач для программистов на установку необходимых кодов

и протоколов, а также работа с Google Tag Manager;

- постановка технического задания на разработку баннеров для - дизайнера;

- разработка баннеров с помощью сервиса Adobe Photoshop, Adobe Illustrator;

- составление расширенных отчетов о проделанной работе для клиентов со срезом

показателей и вариантами оптимизации.

Специалист по контекстной рекламе

с 03.2017 по 02.2018 (11 месяцев)

ООО “Context Profy”,Киев (Интернет-маркетинг)- Составление коммерческих предложений для новых клиентов;

- Маркетинговый анализ: целевая аудитория, конкуренция, региональный и сезонный

спрос;

- Разработка стратегии продвижения в поисковых и контекстно-медийных сетях;

- Настройка ведение кампаний в Google Ads, Yandex Direct: контроль показателей,

постоянная работа над улучшением;

- Составление отчетов о проделанной работе для клиентов.ОбразованиеРГПУ им. А.И. Герцена, кафедра основтехнологий и дизайна,Специалист, Санкт-Петербург

Высшее, с 09.2007 по 02.2013 (5 лет 5 месяцев)Дополнительное образованиеСертификат Google Ads и Google Analytics (2019)Профессиональные и другие навыки· Навыки работы скомпьютером

Windows, iOS, MS Office, Internet, Google Ads, Google Ads Editor, Yandex

Direct, Direct Commander, Google Analytics, GTM, Yandex Метрика, Google Sheets, Adobe Photoshop, AdobeIllustrator, Sony Vegas PRO, Cubase, Frooty Loops и ещемного.Знание языков· Русский ─ свободно· Украинский ─ свободно· Английский ─ выше среднегоДополнительная информацияРаботу в офисе не рассматриваю.

Дополнительная информация:

- Работа с клиентами из Украины, России, Казахстана;

- Опыт работы с различными рекламными бюджетами (50 у.е. - 1000 000 у.е. в

месяц);

- Опыт работы с проектами различных тематик (за весь период работы ~ 150

проектов)

- Умение работать с большими объемами данных;

- Выполнение работы в четко поставленные сроки;

- Посещаю множество семинаров Google и Яндекс;

Личные качества:

Имею аналитический склад ума; внимателен к деталям; грамотен; коммуникабелен;

ответственен; трудолюбив; слежу за развитием интернет-маркетинга, быстро

обучаюсь и стремлюсь применять свои знания и навыки на благо проектов;

стрессоустойчивость, дружелюбие. Женат, есть дочь. Не курю. Водительские права имеются.