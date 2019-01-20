Джумабаев Азамат АкылбековичКраткая информация:Дата и место рождения: 8.06.1993 г.Бишкек Кыргызская РеспубликаКонтакы:Телефон: 0(550)340844Email: [email protected] Образование: .гимназияNo6 (г.Бишкек) 1999-2006гг.Школа при посольстве России в КНР (г.Пекин) 2006-2010 гг.UIBE (University of International Business and Economics) 2010-2016 ггПекинский Университет Международного Бизнеса и Экономики

Опыт работы: Логистическая компания Dordoi ExpressДолжность: менеджер по закупкам. Работа с клиентами по закупке мебели. Консолидация груза и контейнерная отправка.Оказание помощи в подборе продукций, товаров, оборудования компаниямиз СНГ, решение логистических вопросов.

Практика в представительстве Торгово-Промышленной Палаты Кыргызской Республики в КНР.Сфера деятельности: работа с делегациями из Кыргызстана (министерств, ведомств Торгово-Промышленной палаты) участие в переговорах и оказание переводческих услуг.iSoftStone. Изучение работы компании в сфере IT технологий. Практическая работа с софтом по выполнению заказа компании Samsung.- Техническая поддержка Компании E-Dinar Coin.- Оказание переводческих услуг частным предпринимателям.

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Exrates.me Дополнительные навыки и интересы:Английский язык – средний уровень (перевожу технические тексты и свободно говорю); Китайский язык - уровень выше среднего (разговорный, письменный).Опытный пользователь ПК. Работаю в программах: ПК (Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Power Point).