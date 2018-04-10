azimut18rus

$80
Нужно сделать 5 сайтов Лендингов.С уникальными дизайном на Ворд пресс с темой Шаблон Kallyas. Пример сайта и тематика грузоперевозки.Пример сайта : https://bystraya-logistika.ru/
Сайты «под ключ»7 заявок
Закрыт
5 лет назад
Нужно сделать 5 сайтов Лендингов.С уникальными дизайном на Ворд пресс с темой Шаблон Kallyas. Пример сайта и тематика грузоперевозки.Пример сайта : https://bystraya-logistika.ru/
Настроить и оптимизировать сайт на wordpress под сео. https://transportnaya-kompaniya-gruzoperevozki-nizhnevartovsk.ru/
Здравствуйте. Интересуют долгосрочные отношение по сео продвижению сайтов по всем городам РФ.Работы море.НО....Нужен адекватный уверенный в своих знаниях человек.Главный нюанс предоплата,в размере 20 % от окончательной обговоренной стоимости.Остаток по факту выполненных работ. Рекомендации как порядочный ...
Продвижение сайта по ключевым запросам.http://xn-----dlcdkacldkv1ardheiddej5c1o.xn--p1ai/