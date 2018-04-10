azimut18rus

Евгений azimut18rus

 
37 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$140
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

GKMW
37 лет
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
$140
10 баллов
7 лет назад
Нужно продвинуть сайт по ключевым запросом.Тематика Грузоперевозки.
Отличный заказчик, четко ставит задачи, всегда на связи, платит без задержек. Рекомендую к работе!
Работаем с Антоном месяц.Всегда на связи.Нашли общее понимание по СЕО продвижению сайта.В данный момент продолжаем сотрудничать.
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