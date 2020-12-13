Гарантирую оригинальный дизайн сайта быстро, классно и по адекватной цене! Телеграм @azizaaly

Приветствую!

Меня зовут Азиза. Занимаюсь разработкой сайтов и графическим дизайном.

Вы гарантированно получаете:

- ПРОЕКТ «ручной работы»

- Крутой, современный, ДИЗАЙН (WOWэффект гарантирован)

- ЮЗАБИЛИТИ и логику интерфейса

-ИДЕИ - я работаю в авангарде дизайнерских западных тенденций. Вы получите ПРЕДЛОЖЕНИЯ, а не вопросы

Пару слов о принципах моей работы:

- Выход за рамки - люблю находить особые решения даже самой типовой задаче.

- Пошаговое согласование - вы контролируете каждый этап разработки и получаете сразу правильный результат.

- Соблюдение сроков. Всегда.

- Адекватная цена. По умолчанию.

- Всегда на связи. В разумных пределах =)

По любым вопросам обращаться:

telegram - @Azizaaly

почта - [email protected]

facebook - Aziza Alyarova

instagram - @aziza_aly_

Буду рада обсудить ваш проект и помочь с его реализацией.

Гарантирую человеческое отношение и дружественную рабочую атмосферу.