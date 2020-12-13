Приветствую!
Меня зовут Азиза. Занимаюсь разработкой сайтов и графическим дизайном.
Вы гарантированно получаете:
- ПРОЕКТ «ручной работы»
- Крутой, современный, ДИЗАЙН (WOWэффект гарантирован)
- ЮЗАБИЛИТИ и логику интерфейса
-ИДЕИ - я работаю в авангарде дизайнерских западных тенденций. Вы получите ПРЕДЛОЖЕНИЯ, а не вопросы
Пару слов о принципах моей работы:
- Выход за рамки - люблю находить особые решения даже самой типовой задаче.
- Пошаговое согласование - вы контролируете каждый этап разработки и получаете сразу правильный результат.
- Соблюдение сроков. Всегда.
- Адекватная цена. По умолчанию.
- Всегда на связи. В разумных пределах =)
По любым вопросам обращаться:
telegram - @Azizaaly
почта - [email protected]
facebook - Aziza Alyarova
instagram - @aziza_aly_
Буду рада обсудить ваш проект и помочь с его реализацией.
Гарантирую человеческое отношение и дружественную рабочую атмосферу.