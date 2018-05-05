azizamediagroupp

Джабраил azizamediagroupp

 
25 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Пресс волл

    $16

    пресс волл   3\4    что нужно  логотип по центру ( или сбоку ) не повторяющийся   что то на тему МЕ́ДИА   в цвета компании ( возможно свой вариант )  ...

    Наружная реклама13 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Шрифтовый Дизайн логотипа

    $50

    Мы рекламное агенство AZIZA MEDIA GROUP занимаемся изготовлением видеороликов Уважаемые фрилансеры ! Логотип Aziza оставить как написан !!! не изменять ни в коем случае !!! Надо поработать над текстом ...

    Шрифты12 заявок
    Закрыт
    7 лет назад