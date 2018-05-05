azizamediagroupp

$16
пресс волл 3\4 что нужно логотип по центру ( или сбоку ) не повторяющийся что то на тему МЕ́ДИА в цвета компании ( возможно свой вариант ) ...
Наружная реклама13 заявок
Закрыт
7 лет назад
пресс волл 3\4 что нужно логотип по центру ( или сбоку ) не повторяющийся что то на тему МЕ́ДИА в цвета компании ( возможно свой вариант ) ...
Мы рекламное агенство AZIZA MEDIA GROUP занимаемся изготовлением видеороликов Уважаемые фрилансеры ! Логотип Aziza оставить как написан !!! не изменять ни в коем случае !!! Надо поработать над текстом ...