azizbek509

SMM специалист

Здраствуйте меня зовут Азиз я из Узбекистана мне 19 лет учусь в Британском университете BANGOUR UNIVERSITY IN SINGAPORE Бизнесс и менежмент нет опыта работы но могу делать свою работу с душой и набрался полноценного опыта у учителей.Знаю 3 языка руский англиский и узбекский обучался по курсу SMM онлайн с рускими преподователями.

И плюс к этому могу делать замечательный видео в Adobe Premiere