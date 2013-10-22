aznobaeva

Надежда Феоктистова aznobaeva

 
41 годРоссия/Челябинск
13 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад

Предпочитаю общаться в Вк. Я там часто. Это наиболее быстрый способ связи со мной.  

Если вдруг не получается через Вк со мной связаться - пишите на почту: [email protected] .

И еще.

* Я порой бываю дотошна, задаю много вопросов, чтобы понять суть задания и принять решение о выборе исполнителя или выборе варианта действий.

* Стараюсь формулировать ТЗ предельно точно, однако на ваши дополнительные вопросы тоже отвечаю - ведь я могу чего-то не понимать

* По оплате честна, но предоплату делаю только проверенным людям. Если я работаю с Вами впервые - то ни о какой предоплате речи быть не может. Могу платить по частям по факту исполнения различных частей работы.

Уважаемые исполнители!

Прошу не переживать, если я буду пропадать из сети. У меня дочка 6 лет, семья и проекты - иногда просто некогда бывает тут появиться. Меньшее количество свободного времени никак не повлияло на мои жизненные принципы - я по-прежнему честна и адекватна с партнерами/исполнителями.

И еще отзывы о работе со мной также можете почитать здесь: https://www.free-lance.ru/users/aznobaeva/opinions/?sort=1&period=0#op_head .

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35 летУкраина
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10 баллов
9 лет назад
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Спасибо за интересную работу! Обращайтесь еще!
Хорошая статья. Уникальность 100%! Очень приятно работать с Иваном. Выполнил задание очень быстро. Рекомендую!
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NovTaya
31 годРоссия
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9 лет назад
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С Надеждой приятно работать - оперативное решение текущих вопросов, четкое и подробное задание, своевременные проверка и оплата. Спасибо большое за сотрудничество! Прекрасный заказчик, всем рекомендую!
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Ответный отзыв
jobajoom
Алексей 
40 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
год назад
$50
10 баллов
10 лет назад
Создать онлайн-тест
Отличный заказчик. +
Алексея выбрала из-за отличных отзывов и профессионального подхода к Joomla. Задание было нестандартное - Алексей написал с нуля компонент за 4! дня (компонент создания тестов). Все работает, все красиво: можете зайти посмотреть: http://www.nlp-resources.ru/testvakmenu . Очень приятен в общении и выдерживает оговоренные сроки. Спец по Джумле. Рекомендую!
Ответный отзыв
likeseo
Минеев 
35 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
8 отзывов
$50
10 баллов
10 лет назад
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Надежда очень грамотный заказчик, которая знает чего хочет. Предельно четкое ТЗ, приятна в общении, оплата своевременная (даже я бы сказал, очень пунктуальная в этом вопросе!). Рад был сотрудничать и надеюсь, что еще будем работать.
Станислав зацепил меня нюансами по сайтам, которые описал уже в заявке. Потом я задавала довольно много вопросов по СЕО - он грамотно и понятно на все ответил. Будем продвигать сайты (2 шт по 2-м регионам). Всегда на связи, сроки соблюдает, если что-то сбивается по срокам - обязательно предупредит. В общении - очень приятный. Спасибо Станиславу за работу и ответы на вопросы.
Ответный отзыв
AlexKantegro
32 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
$60
10 баллов
10 лет назад
Нарисовать дизайн одностраничника.
Надежда, приятно было с Вами работать. Люблю лендинги, поэтому проект был для меня особенно интересным, плюс необычная тематика. Также очень понравилось, что к моему мнению прислушивались, приятно работать с человеком, который доверяет дизайнеру. Рад, что Вы довольны результатом!
Благодарю Александра во-первых, за терпение. Было много правок плюс долго делали проект из-за меня. Во-вторых, за талант. Александр помимо поставленной задачи предлагал свой вариант и обосновывал его. И не боялся сделать замечание мне - я же не дизайнер, могу чего-то не знать или что-то знать не так. Получился очень симпатичный лендинг.
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