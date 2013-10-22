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Надежда Феоктистова aznobaevaaznobaeva
Предпочитаю общаться в Вк. Я там часто. Это наиболее быстрый способ связи со мной.
Если вдруг не получается через Вк со мной связаться - пишите на почту: [email protected] .
И еще.
* Я порой бываю дотошна, задаю много вопросов, чтобы понять суть задания и принять решение о выборе исполнителя или выборе варианта действий.
* Стараюсь формулировать ТЗ предельно точно, однако на ваши дополнительные вопросы тоже отвечаю - ведь я могу чего-то не понимать
* По оплате честна, но предоплату делаю только проверенным людям. Если я работаю с Вами впервые - то ни о какой предоплате речи быть не может. Могу платить по частям по факту исполнения различных частей работы.
Уважаемые исполнители!
Прошу не переживать, если я буду пропадать из сети. У меня дочка 6 лет, семья и проекты - иногда просто некогда бывает тут появиться. Меньшее количество свободного времени никак не повлияло на мои жизненные принципы - я по-прежнему честна и адекватна с партнерами/исполнителями.
И еще отзывы о работе со мной также можете почитать здесь: https://www.free-lance.ru/users/aznobaeva/opinions/?sort=1&period=0#op_head .
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