Предпочитаю общаться в Вк. Я там часто. Это наиболее быстрый способ связи со мной.

Если вдруг не получается через Вк со мной связаться - пишите на почту: [email protected] .

И еще.

* Я порой бываю дотошна, задаю много вопросов, чтобы понять суть задания и принять решение о выборе исполнителя или выборе варианта действий.

* Стараюсь формулировать ТЗ предельно точно, однако на ваши дополнительные вопросы тоже отвечаю - ведь я могу чего-то не понимать

* По оплате честна, но предоплату делаю только проверенным людям. Если я работаю с Вами впервые - то ни о какой предоплате речи быть не может. Могу платить по частям по факту исполнения различных частей работы.

Уважаемые исполнители!

Прошу не переживать, если я буду пропадать из сети. У меня дочка 6 лет, семья и проекты - иногда просто некогда бывает тут появиться. Меньшее количество свободного времени никак не повлияло на мои жизненные принципы - я по-прежнему честна и адекватна с партнерами/исполнителями.

И еще отзывы о работе со мной также можете почитать здесь: https://www.free-lance.ru/users/aznobaeva/opinions/?sort=1&period=0#op_head .