Архитектор Samir Khalilov

Образование -

Азербайджанский Архитектурный Строительный Университет -

Бакалавр -

Специальность: Архитектура -

Защита диплома на тему: "Проект по реставрации бани Гаджи Малла Гусейн (XIX в.) в историко - архитектурного запаведника Лагич -

Профессиональная квалификация -

Азербайджанской Республики научной информации учебный центр -

сертификат -

Компьютерные навыки -

Личные навыки -

Большой опыт проектирования зданий различного назначения на всех этапах -

Взаимодействие со строителями и смежными профессиями, на стадии реализации проекта -

Опыт управления

Отличное знание нормативной документации -

Опытно пользуюсь программами - AutoCad, AchiCad, Revit, 3DSMax, Photoshop,