Архитектор Samir Khalilov
Образование -
Азербайджанский Архитектурный Строительный Университет -
Бакалавр -
Специальность: Архитектура -
Защита диплома на тему: "Проект по реставрации бани Гаджи Малла Гусейн (XIX в.) в историко - архитектурного запаведника Лагич -
Профессиональная квалификация -
Азербайджанской Республики научной информации учебный центр -
сертификат -
Компьютерные навыки -
Личные навыки -
Большой опыт проектирования зданий различного назначения на всех этапах -
Взаимодействие со строителями и смежными профессиями, на стадии реализации проекта -
Опыт управления
Отличное знание нормативной документации -
Опытно пользуюсь программами - AutoCad, AchiCad, Revit, 3DSMax, Photoshop,
Портфолио
- Проект по разработки очередного фасада324 просмотра
- Разработка фасада Ресторана976 просмотров
- Разработка фасада частного дома304 просмотра
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