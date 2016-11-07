azzero

Самир Халилов azzero

 
34 года
12 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Архитектор Samir Khalilov

Образование - 

Азербайджанский Архитектурный Строительный Университет -

Бакалавр -

Специальность: Архитектура - 

Защита диплома на тему: "Проект по реставрации бани Гаджи Малла Гусейн (XIX в.) в историко - архитектурного запаведника Лагич - 

Профессиональная квалификация - 

Азербайджанской Республики научной информации учебный центр -

сертификат - 

Компьютерные навыки -

Личные навыки - 

Большой опыт проектирования зданий различного назначения на всех этапах -

Взаимодействие со строителями и смежными профессиями, на стадии реализации проекта - 

Опыт управления 

Отличное знание нормативной документации -

Опытно пользуюсь программами - AutoCad, AchiCad, Revit, 3DSMax, Photoshop,

Ландшафтный дизайн
нет отзывов
$50/час
от $480от 3 дней
#111
Архитектура зданий
нет отзывов
$50/час
от $1900от 4 дней
#290
Чертежи и Схемы
нет отзывов
$50/час
от $480от 2 дней
#534
Интерьеры и Экстерьеры
нет отзывов
$50/час
от $450от 2 дней
#652